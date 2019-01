Nå skal livet bli lettere for pasienter som bor i distriktene

17 år gamle Lina sin reise fra Kautokeino til sykehuset i Hammerfest har fått mange til å reagere, fordi en MR-undersøkelse på 15 minutter krever en reisevei på 16,5 timer i deler av Finnmark.

Men dette kan snart være historie for mange i Vest-Finnmark og Nord-Troms.

For høstne 2019 skal nye Alta nærsykehus være klar til bruk.

Da vil mange av innbyggere i Finnmark slippe en svært lang reisevei til sykehuset.

– Det blir veldig bra for dem som må reise til sykehus for korte og hyppige undersøkelser. Kronikere, eldre og barn slipper mange reiser til sykehuset i Hammerfest eller Tromsø, sier kommuneoverlege i Alta, Kenneth Johansen.

Kommuneoverlege Kenneth Johansen i Alta mener det nå er svært viktig at Finnmarkssykehuset fyller nærsykehuset med det innholdet som er planlagt. Foto: Eskil Wie Furunes / NRK

40.000 konsultasjoner

Det nye sykehusbygget i Alta blir en betydelig utvidelse av spesialisthelsetjenestetilbudet i Vest-Finnmark, opplyser Finnmarkssykehuset.

Fra 2020 kommer det til å bli dobbelt så mange dager med legespesialister i Alta.

– I dag er det rundt 20.000 konsultasjoner med spesialistpoliklinikken i Alta. Det skal dobles, sier kommuneoverlegen i Alta.

Målet om 40.000 konsultasjoner i Alta vil få betydning for de mange pasientreisene i fylket. Årlig er det rundt 80.000 pasientreiser i Finnmark alene.

Bent Høie var på besøk hos Alta helsesenter i 2015 for å bli orientert om de nye planene om prosjektet Alta nærsykehus. Foto: Erik Lieungh

Desentralisering av sykehustjenestene

Det blir etablert MR og CT ved nærsykehuset i Alta, og samtidig skal man øke antallet ultralydundersøkelser.

Kommunikasjonssjef for Finnmarkssykehuset, Eirik Palm, opplyser at de vil flytte legene ut i distriktene, slik at pasientene slipper lang reisevei til sykehus.

– Vi tar konsekvensen av at Finnmark har lange avstander og spredt bosetting. Vi desentraliserer behandlingstilbud og plasserer tilbud ut i distriktene hvor det er hensiktsmessig, sier Palm.

Når nærsykehuset står ferdig i Alta, vil pasienter som Lina Eira slippe å reise i nærmere ett døgn for å komme seg til undersøkelse eller behandling.

– Hammerfest er langt unna mange som bor i Vest-Finnmark. Alta er en mer sentral plass, og da blir det mye lettere for veldig mange å reise, sier Eira.

Lina Eira fra Kautokeino kunne fått en langt kortere reise om MR-undersøkelsen ble gjort i Alta og ikke i Hammerfest. Når nærsykehuset i Alta står klart er MR et av mange nye tilbud som vil korte ned pasientreisene til mange i Vest-Finnmark. Foto: André Bendixen / NRK

Viktig for resten av Norge

Nærsykehuset i Alta skal bli et såkalt desentralisert medisinsk senter (DMS).

Finnmarkssykehuset sier at modellen i Alta vil omfatte mer enn et vanlig DMS inneholder i dag.

Helse Møre og Romsdal jobber nå med å etablere et DMS i Kristiansund, mens Helgelandssykehuset i Nordland jobber med å få på plass en ny sykehusstruktur i 2025.

Neste uke skal flere helseforetak møtes til et styreseminar på Helgeland, deriblant Helse Møre og Romsdal.

Der skal Finnmarkssykehuset legge fram sine erfaringer til nå med nærsykehuset i Alta.

– Vi følger nøye med alle stedene som har DMS og hvilke erfaringer de har, sier kommunikasjonssjef ved Helgelandssykehuset, Tore Bratt.

Eirik Palm er kommunikasjonssjef for Finnmarkssykehuset. Han sier at flere pasienter i Vest-Finnmark skal slippe å reise til sykehuset i Hammerfest i tiden som kommer. Foto: Andre Bendixen / NRK

Må levere som lovet

Nærsykehuset i Alta blir utformet for å ivareta en ytterligere desentralisering av spesialisthelsetjenesten for befolkningen i Vest-Finnmark.

Kommuneoverlegen i Alta mener det er viktig at Finnmarkssykehuset overholder lovnadene i forbindelse med nærsykehuset.

– Det veldig viktig at foretaket nå fyller planene med innhold, slik at det blir så mange legedager som det er planlagt her. Da slipper flere i mindre grad å reise til sykehus, sier kommuneoverlege Kenneth Johansen.