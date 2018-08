Samboerne Gunn-Kari Leiros og Asgeir Hoddevik i Havøysund er begge fiskere. Sammen med blant annet Fiskarlaget har de presset på for å få nye familievennlige regler for fiskerinæringa.

Onsdag fikk de den gode nyheten om at Leiros og andre kvinnelige fiskere kan få leie ut båt og kvote i minst to år etter fødselen. Fram til nå har de risikert å miste retten til å fiske.

Da Leiros avsluttet mammapermen i april, måtte hun prøve å dra til havs for å ta torskekvoten.

Men det gikk ikke så bra å være lenge hjemmefra.

– Vi endte med en ganske hysterisk unge hjemme. I tillegg hadde hun ganske hard brystspreng da hun var på havet. Det er ikke bare å sette seg ned og pumpe puppene tomme for melk. Så det slo vi fra oss, sier Hoddevik.

Lang kamp

Han har sendt gjentatte meldinger til Fiskeridirektoratet og departementet om at de måtte gjøre noe.

Veronica Isabel Pedersen sier regjeringen jobber kontinuerlig med slike saker.

Statssekretær Veronica Isabel Pedersen mener de nå har funnet en god løsning: Kvinnelige fiskere får benytte seg av leieskipper under hele svangerskapsperioden og minst to år etter fødselen.

– Er det ikke litt rart at disse tingen ikke har kommet på plass før i 2018?

– Jo, det kan du gjerne si, men fiskeryrket har vært mannsdominert. Da vi kom i regjering i 2013, var det bare 250 registrerte kvinnelige fiskere. Tallet steg til 311 kvinner fire år seinere. Da blir man mer obs på sånne problemstillinger, sier Pedersen til NRK.

Endret også i januar

Det er andre gang på et halvt år at Leiros og Hoddevik når fram i en viktig sak. For fram til januar var regelverket enda mer problematisk for kvinner. Da kunne de ikke engang leie ut båt og kvote mens hun var i svangerskapspermisjon.

Forbudet mot såkalt leieskipper kom som følge av en ren tabbe, vedgår Fiskeridepartementet.

– Forskriften hadde noen unntak for blant annet sykdom, men fødsel er som kjent ingen sykdom. Dette var en utilsiktet konsekvens av et nytt regelverk. Da var det helt riktig å få ryddet opp, sier statssekretær Pedersen.

Hvis ikke departementene hadde snudd, måtte Leiros solgt sin nye båt og den tilhørende kvoten før hun fikk brukt den.

– Det hadde ikke vært penger til å betale lån eller annet, fordi vi ikke hadde fått anledning til å drifte båten, sier Hoddevik.



Han synes ikke han er i mål i likkestillingskampen. Neste skritt er å sikre at også pappa-fiskere kan være hjemme med barnet uten å miste kvoten.

Statssekretæren jobber med saken.

– Dette angår litt flere, og det er behov for å ha en egen høring på det, sier Pedersen.