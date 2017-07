Nå fiskes det storlaks i Finnmark

Det er storlaksår i fylket. Det meldes om en rekke fisker på over 20 kg. Samtidig ser Altaelva ut til å komme tilbake til gammel storhet etter flere magre år.

Men denne sesongen har vært spesiell. En kald vår har gitt sein snøsmelting og flom til midten av juli og enda lenger.

Med så mye vann er det vrient å fiske, særlig for dem som bruker garn og stengsel i Tana. Narve Stubbraaten Johansen i Tanavassdragets fiskeforvaltning har inntrykk av at det er tatt lite smålaks. Til gjengjeld er det mye storfisk i elva.

– Vi har sett at de store fiskene, som laks over 20 kilo den. største over 27 kg, tatt på stågarn på norsk side.

Stengselsfisket på laks krever årelang erfaring om hvordan laksen oppfører seg. Áslat Holmberg og faren Nils Antti Holmberg er blant de få som fremdeles fisker på tradisjonelt vis. Foto: Ksenia Novikova / NRK

Magre år

I Altaelva er den største laksen så langt tett oppunder 27 kg. Og best av alt: Etter fire magre år ser det nå ut til at Altaelva vil få en normalt god fangst, med 18–20 tonn laks totalt. Det melder Tor-Erland Nilsen i ALI, selskapet som eier fiskerettighetene.



Tirsdag hadde elveforpakterne frist for å rapportere fangstene så langt i sesongen – slik at det kan settes inn begrensninger der laksen ser ut til å slite.

Men for Egil Liberg i Lakselv grunneierforening var det bare hyggelig å oppsummere.



– Det har vært en sein vår med mye vann, mye det er blitt tatt mye fisk likevel, forteller han.

Roger Hermansen, ektemann til Inger Hermansen fikk denne laksen på 15 kilo samme døgn som kona. Foto: Privat

Snittvekt på 9,4 kilo

Etter flere smålaksår var innsiget av storlaks i Finnmark ventet denne sesongen. Liberg melder om snittvekt på nesten 9,4 kilo i Lakselva, og fire lakser så langt på over 20 kg.



Dessverre finnes det ingen snarvei til å få dem på kroken. Du må bare holde ut og være der når det skjer, ifølge Johannes Ærø, som vi treffer i Jakobselva.

– Man må ha flaks. Noen ganger er de bitevillig, andre ganger ikke. Man kan stå i flere timer, før det smeller, sier han.