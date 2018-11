Nå blir det enda vanskeligere å ta buss i bilfylket Finnmark

Stadig flere velger kollektivt. Det viser ferske tall fra SSB. Og har du tatt 21-bussen i Oslo eller 5-bussen i Trondheim er det lett å se at den miljøvennlige reisemåten bare blir mer og mer populær.

Men slik er det ikke i Finnmark. Få bussavganger og bilvante finnmarkinger fører til mange tomme seter på bussene som ruller i det nordligste fylket.

Det gir mulighet for Finnmark fylkeskommune som sliter økonomisk.

– Når man er i en sånn økonomisk situasjon som vi er, må man se på hvor mange som benytter seg av tilbudet, sier hovedutvalgsleder for samferdsel i Finnmark, Geir Ove Bakken (Ap).

Det betyr at det snart kan bli et dårligere busstilbud i fylket.

Farid Shariati (MDG) synes det er feil at dårlig økonomi skal gå ut over kollektivtilbudet i Finnmark. Foto: Monica Løvdahl

Redd folk vil flytte

Politiker fra Miljøpartiet De Grønne, Farid Shariati, er oppgitt over fylkeskommunen og mener de heller burde satt inn flere bussruter.

– Dette er helt feil vei å gå, sier Shariati.

Han mener politikerne har gjort svært lite for å få folk til å bruke bussen og at det er grunnen til at så få benytter seg av tilbudet.

– Vi vet at flere velger kollektivt hvis man bare legger til rette for det, sier Shariati.

Han er redd innsparingene vil gjøre Finnmark mindre attraktivt for unge som ønsker å flytte lengst nord i landet.

– Det er sånne korttenkte tiltak som gjør at folk flytter fra Finnmark og ikke til Finnmark, sier han.

Gjermund Abrahamsen Wik skulle ønske flere i Finnmark tok buss. Foto: Hanne Bernhardsen Nordvåg / NRK

Bekymret for helsa til folk

Gjermund Abrahamsen Wik som er folkehelsekoordinator i Alta kommune er derimot mer bekymret for nettopp folkehelseperspektivet.

– Jeg sier alltid at en busstur begynner og slutter med en gåtur. Det er bra for helsa og det er bra for miljøet å ta buss, sier Wik.

Han mener bilen allerede har en altfor sentral rolle i Alta, i motsetning til Oslo hvor flere politikere nå ønsker et bilfritt sentrum.

– Det blir jo til slutt bare store bokser med parkeringsplasser, sier folkehelsekoordinatoren.

Hovedutvalgslederen for samferdsel, Geir Ove Bakken, sier fylkestinget kommer til å ta stilling til om det blir kutt i busstilbudene i desember.