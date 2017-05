Mye snø og lite tining kan gi storflom i nord

Med varmere vær vil vi få storflom i Finnmark sier Anders Bjordal senioringeniør i NVE. Foto: privat

– Hvis det blir ordentlig varmt nå så vil snøsmeltingen øke fort. Blir det regn i tillegg går det enda fortere. Da vil vi få storflom i flere av vassdragene i Finnmark, sier Anders Bjordal senioringeniør i NVE.

Bjordal forteller at en snørik vinter og lite smelting gjør at det er betydelig mer snø enn normalt i Finnmark på denne årstiden. På topper over 1000 meter er det mellom 50–80 prosent mere snø enn vanlig. Norges vassdrags- og energidirektorat NVE, ber derfor folk forberede seg på storflom som kan føre til skader, dersom temperaturen øker kraftig.

Fremdeles is på Tanaelva

Det er spesielt de store vassdragene i Finnmark og Troms som er utsatt. I Finnmark er og Tanaelva og Altaelva er mest utsatt.

Gården til bonde Laila Kristin Hagalid Berntsen ligger rett ved Tanaelva. Fremdeles er elva dekket med is, men dersom temperaturen stiger kraftig frykter hun for konsekvensene.

Tanabonden Laila Kristin Hagalid Berntsen håper på en relativt kald vår for å hindre storflom. Foto: Eilif Aslaksen / NRK

– Vi er jo stygt redd for at det blir flom i år, fordi det ikke har smeltet noe særlig ennå. Tidligere år har det gjerne vært litt varme i april, og da råtner isen. Det har ikke skjedd i år. Hvis det blir varme som gjør at smeltingen går fort, så ligger gården vår sånn til at det flommer over alle jordene, sier Berntsen.

Hvilke konsekvenser får det?

– Hvis elva flommer over jordene kan den begynne å grave. Da får vi mye etterarbeid. I storflommer tidligere år har også noe av gårdsveien vår blitt ødelagt, så dette er ikke noe vi ser fram til, sier bonden i Tana.

Ber folk sikre eiendeler

Dersom det blir kraftig snøsmelting oppfordrer Anders Bjordal folk om å sikre eiendeler som kan bli ødelagt.

– Folk må fjerne snøscootere, campingvogner og biler som står i lavt terreng. Det er også lurt å åpne opp stikkledninger og lage grøfter forbi husene på utsatte steder. Det kan bli mye vann de neste ukene, sier Bjordal.

Laila Kristin Berntsen sier hun forbereder seg på flom hvert år. Nå håper Tanabonden på litt tining, men ikke langvarig sommervær.

– Vi håper på en 10 -12 grader noen dager framover nå så det tiner, så kan det bli kaldere igjen. Da vil ikke snøen i høyden smelte så fort.

Anders Bjordal i NVE sier det ideelle ville være jevn temperatur på om lag 15 grader på dagen, og litt kaldere på natta i perioden framover.

– Får vi jevn temperatur og skyet vær går dette bra. Da blir det god tining, og mye vann i elvene, men ingen skadeflom, sier Anders Bjordal i NVE.