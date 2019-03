Mye gikk galt da politiet aksjonerte etter bombetrussel mot Norwegian-fly

Aksjonen som ble utløst etter at et Norwegian-fly mottok en bombetrussel i Alta i forrige uke har fått mye kritikk. Mange rister på hodet av vurderingene politiet gjorde, og mye fremstår nesten som komisk.

Alarmen gikk klokken 11.00 onsdag. Flyet landet og ble plassert i utkanten av flyplassen.

Politiet opprettet en sikkerhetssone på 400 meter rundt Norwegian-flyet, men ingen ble evakuert fra området.

Flere er kritiske til måten politiet fulgte opp sin egen sikkerhetssone på 400 meter på Alta lufthavn i forrige uke. Mange befant seg innenfor denne sonen, selv om det ikke skulle være folk her. Foto: Timme Ellingjord / NRK

Journalister, skuelystne, reisende og pårørende sto utenfor terminalbygningen, og var derfor innenfor grensen på 400 meter.

– Sikkerhetssonen var der, men den ble ikke etterfulgt. Det er stor forskjell på det. At vi ikke klarte å følge det opp må vi ta selvkritikk på, sier Stabssjef i Finnmark politidistrikt, Tarjei Sirma-Tellefsen.

Flyplassens drivstoffanlegg til fly og brøytebiler var også innenfor sikkerhetssonen, der de står rundt 200 meter fra stedet Norwegian-flyet ble parkert.

Stabssjef i Finnmark politidistrikt, Tarjei Sirma-Tellefsen, sier at kapasitetsutfordringer er årsaken til at de ikke klarte å følge opp egne restriksjoner. Foto: Ksenia Novikova / NRK

Fly landet på lufthavna

Passasjerene i Alta reagerte kraftig på at de måtte sitte en til to timer om bord i et fly med en mulig bombe, før de overhode ble evakuert. Men politiet forsvarer at de brukte lang tid.

– Man vet gjennom mange års erfaring at det å gjøre evakueringen rolig og kontrollert er en av suksessfaktorene ved terrorhendelser, selv om det føles utrolig tungt for de passasjerene som sitter om bord, sier Tarjei Sirma-Tellefsen.

I etterkant av evakueringen av Norwegian-flyet, landet det også et Widerøe-fly på Alta lufthavn – og det innenfor sikkerhetssonen på 400 meter.

Avinor hevder politiet løftet sikkerhetssonen for et lite øyeblikk, og at det derfor landet et Widerøe-fly på Alta lufthavn like før klokken 15.00.

Politiet på sin side hevder det må ha vært en misforståelse mellom mannskapet på bakken.

– Det må ha vært kommunikasjonssvikt ute på bakkeplan på taktisk nivå, sier Tarjei Sirma-Tellefsen.

Det ble en hektisk dag for politiet i Alta da et Norwegian-fly fikk en bombetrussel mot seg på vei mot Alta. Foto: Eskil Wie Furunes / NRK

Kunne fått alvorlige konsekvenser

Da bombegruppen skulle sjekke flyet onsdag kveld, ble mobilnettet koblet ned i litt over en time. Flere har stilt seg kritisk til hvorfor politiet ikke gjorde dette da det satt 87 passasjer pluss mannskap i flyet, 12 timer tidligere.

Stabssjef Tellefsen sier at dette ikke ble gjort på grunn av manglende kapasitet fra politiets side og at man ikke fikk prioritert å sende en anmodning til teleoperatørene.

Da mobilnettet først ble tatt ned, stod de vel 20.000 innbyggerne i Alta uten mobildekning. De av disse som ikke hadde tilgang til fasttelefon eller WiFi, stod i realiteten uten mulighet til å ta kontakt med nødsentralene. Verst var det kanskje for kommunens 150 brukere av mobilnettavhengige trygghetsalarmer.

Kommunalleder for helse og sosial i Alta kommune, John Helland, mener de burde blitt kontaktet av politiet da mobilnettet ble koblet ut. Da kunne de raskt ha satt inn tiltak mot dem som trenger ekstra overvåking. Foto: Alta kommune

– Det er helt klart behov for å få beskjed når mobilnettet går ned, sier kommunalleder for helse og sosial i Alta kommune, John Helland.

– Vi er egentlig avhengig av at mobilnettet fungerer for at de nye digitale løsningene skal fungere. Om noen hadde trykket på alarmen så hadde det ikke blitt fanget opp av hjemmetjenesten. Det er jo synd, for å si det forsiktig, sier Helland.

Det var rundt 150 trygghetsalarmer som var ute av drift i rundt en time da mobilnettet ble koblet ut under en politiaksjon i forrige uke. Foto: Julie Anda Hovland / NRK

I dag er man bare blitt mer og mer avhengig av ny teknologi, som igjen er avhengig av mobilnettet for å fungere.

John Helland har forståelse for at politiet må gjøre noen raske vurderinger.

– Men i en ideell situasjon så hadde det vært best å få beskjed. Da kunne vi tatt kontakt med de brukerne som hadde mest behov, sier kommunallederen.

Forstår kritikken

Stabssjef i Finnmark politidistrikt, Tarjei Sirma-Tellefsen, forstår kritikken fra Alta kommune. Han opplyser at det ble gjort en operativvurdering, men de tar imot kritikken i etterkant av aksjonen.

– Nå er det sånn at det var en spesifikk trussel med fjernutløser. For å få bombegruppa inn til flyet måtte vi ta ned GSM-nettet, som et tiltak for egne mannskaper, sier Sirma-Tellefsen.

Politiet opplyser også at de hadde vært i kontakt med AMK- og 110-sentralen før mobilnettet ble koblet ut, og at de alle var enig i at det skulle gjøres.