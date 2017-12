MS-syke Kjetil etter stamcellebehandling i Russland: – Tusen prosent forbedring

Det har vært en fin jul for MS-syke Kjetil Knutsen ett år etter ferdig behandling. Han reiste til Russland for å unngå rullestol og få stamcelletransplantasjon for å stoppe sykdommen sekundær progressiv MS. Samtidig fikk han føle på en enorm kjærlighet fra folk som bidro med pengene som måtte til for å betale turen.

Les hele historien: Russland er Kjetils siste håp for å unngå et liv i rullestol

I dag gjør han seg klar for nyttårsaften og kjenner på at ting har blitt bedre.

– Jeg har merket at det har skjedd ting. Sykdommen har stoppet opp. Det er tusen prosent forbedring og bare positivt, sier Knutsen til NRK.

Nå klarer han å delta mer aktivt i aktiviteter hjemme.

– Samboeren min sier at jeg har mer energi og mer futt i meg. Det er ikke så tungt å gjøre ting jeg ikke gidder. Det er mye lettere å gidde og faktisk gjennomføre noe, sier Knutsen.

For han handler det om de små tingene i hverdagene som han mener går bedre nå.

– Det er mye lettere å gå ordentlig nå. Jeg klarer å konsentrere meg bedre om å gå i trapper. Holde en kaffekopp med hanke og drikke av den. Det er kjempeartig for min del, sier han.

Kjetil Knutsen fra tidligere i år da ting også gikk bedre, her sammen med samboer Helen Marie Larsen og barna (fra venstre): Marie, Sander og Astri. Foto: Amund Trellevik/NRK

Kan fortsatt skje ting

Han har vært inne til undersøkelser på sykehus og det er ennå ikke kartlagt noen forandringer. Det er heller ikke tegn på at sykdommen gjør ting verre.

– Det er veldig positivt. Behandlingen skal gjøre at alt skal stoppe opp og det skal ikke skje noe mer, sier Knutsen.

Men det er fortsatt ikke helt sikkert.

– Vi må kanskje vente tre år før vi vet noe helt sikkert. At det ikke skjer noe på bare ett år, er ikke et sikkert tegn på at det har stoppet opp. Hvis det skjer noe over tre år, så kan det bety at MS-en fortsatt er aktiv, sier han.

Akkurat nå er han bare glad at ting ikke blir verre. At han kan gjøre ting selv, slik som å måke snø.

– Vil du anbefale andre å dra til Russland for stamcellebehandling?

– Ja, så lenge alle forutsetninger er i orden, sier Knutsen.

På sykehusområdet i Moskva var det oppført en egen kirke. Behandlingen var hard for Kjetil, men i løpet av kort tid var han bedre. Foto: Amund Trellevik/NRK

Håper Norge vil tilby behandlingen

Nå håper han Norge vil gi et bedre tilbud til dem som er i samme situasjonen som han.

– Jeg skulle ønske alle fikk gjort det og at Norge var villig til å betale for det. At man ikke trenger 500.000 kroner for å få det gjennomført, slik som jeg måtte, sier Knutsen.

– Hva er ønsket ditt for det nye året?

– At jeg lettere skal oppleve det sammen med mine barn, samboer og familie.

Stamcelletransplantasjon ved utenlandske sykehus er omstridt blant nevrologer og behandlingsformen er ikke godkjent som standard i Norge. Flere tar til orde for at behandlingen må komme til Norge.

Det har vært hendelser hvor noen har dødd etter behandling i utlandet. Av 700 stamcelletransplantasjoner ved sykehuset i Moskva de siste 12 årene, skal to ha dødd som en direkte følge av transplantasjonen.