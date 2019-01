MS-frisk tre år etter stamcellebehandling: – Jeg har fått tilbake livslyst

I 2009 ble en nummen arm starten på marerittet for Cathrine Jensen.

Diagnosen var multippel sklerose, og de neste årene opplevde hun i perioder sykdomsangrep annenhver uke. Hun mistet følelsen i armer og ben, var konstant trøtt og sliten, og ble sykemeldt fra jobben som fysioterapeut.

En stor innsamlingsaksjon ble startet for å gi henne stamcellebehandling i Russland, noe som foreløpig ikke er godkjent i Norge.

Men vinteren 2016 fikk hun bli en av 30 pasienter i den første norske studien på stamcellebehandling for MS.

Nesten tre år senere viser MR-undersøkelser at hun ikke har fått nye sykdomsangrep.

– Jeg har fått tilbake energi og livslyst. Det er artig å være i bevegelse, det er artig å være på jobb. Nå har jeg begynt å studere igjen, ved siden av full jobb. Det var helt utenkelig for tre år siden, sier hun, like etter å ha vært ute på joggetur.

Her er Cathrine Jensen under stamcellebehandlingen i april 2016. Hun var pasient nummer 14 i studien. Behandlingen kurerer ikke gamle arr dannet av betennelser i hjerne og rygg, men kan stoppe nye angrep. Foto: Privat

9 av 10

Det gleder MS-forsker Lars Bø.

– Dette er noe vi har hørt fra flere i den første serien vi behandlet, sier han.

Han er overlege og professor ved Haukeland universitetssykehus, og også ansvarlig for studien som Cathrine Jensen var en del av. Ifølge Bø har 9 av 10 i den første studien ikke hatt nye MS-angrep.

– Det er veldig lovende. Vi kan likevel ikke vite sikkert om det er en bedre behandling enn standardbehandlingene, sier Bø.

Behandlingen er ennå ikke fullstendig dokumentert og godkjent i Norge, selv om andre land har godkjent den. Derfor gjennomfører Bø nå en enda større studie på stamcellebehandling. Denne gangen skal 100 personer fra Norge, Sverige og Danmark delta.

Stamcellestudien Ekspandér faktaboks Skal inkludere pasienter som opplever sykdomsprogresjon, etter å ha prøvd en forebyggende behandling mot MS.

Forskningen skal inkludere data fra behandling av pasienter i Sverige, Danmark og Nederland, dersom de får til finansiering innad i landene.

100 pasienter skal randomiseres til enten stamcelletransplantasjon, eller til medikamentell behandling med legemidlet alemtuzumab (Lemtrada).

– Først når den studien er gjennomført, vil vi vite om stamcellebehandling er mer effektiv enn den sterkeste standardbehandlingen, sier Bø.

MS-forsker Lars Bø vil avvente den nye studien før han konkluderer med at stamcellebehandling er en suksess. Foto: Amund Trellevik/NRK

Søker fortsatt deltakere til ny studie

Hittil er 20 personer klare for å delta i studien. Bø og kollegaene venter på pasienter fra både Sverige og Danmark, men også muligens Nederland, Frankrike og England.

Det er fortsatt ledig plass for mulige kandidater i Norge.

En kritikk mot studien har vært at halvparten av deltakerne ikke får stamcellebehandling, men dagens standardbehandling: Lemtrada. Årsaken er at forskerne må se om stamcellebehandlingen over tid er bedre enn standardbehandlingen.

Dette er Lemtrada Ekspandér faktaboks Legemiddelet Lemtrada omtales ofte som «bremsemedisin» for pasienter med multippel sklerose (MS). Middelet reduserer hjernesvinn hos pasientene.

Pasientene blir ikke friske, men Lemtrada reduserer antall MS-attakker. Det kan også bremse eller til og med reversere noen av symptomene.

Medisinen ble betegnet som et stort gjennombrudd da den ble godkjent i 2013. Kilder: Felleskatalogen, Dagens Medisin, ms.no

Mange har nemlig sterke formeninger om at stamcellebehandlingen er den beste behandlingen, og de vil helst ikke ha noe annet.

Før Bø begynte arbeidet med den nye store studien fryktet han at mange ville trekke seg hvis de trakk feil lodd.

– Men det har ikke vært et problem foreløpig. Vi forklarer veldig nøye på forhånd at man kan få samme resultater med begge behandlingsformene. Behandlingen vi sammenligner med er den sterkeste standardbehandlingen, derfor får man uansett en behandling med høy effekt på sykdommen, sier Bø.

Det vil ta mange år før studien er gjennomført og stamcellebehandling eventuelt kan bli godkjent i Norge.

Cathrine Jensen jobber som fysioterapeut i Øksfjord. Her er hun tilbake i jobb ikke lenge etter behandlingen. Foto: Kristian Sønvisen Bye / NRK

Dommen kommer én gang i året

Men for Cathrine Jensen ser fremtiden nå veldig lys ut. Men det hersker fortsatt en usikkerhet. Det ikke finnes ikke en endelig fasit på hvor lenge effekten av behandlingen kan vare.

– Det er vanskelig å si om dette er for alltid. Men de sier at når du har hatt gode resultater de to siste årene, så er prognosene veldig gode. Jeg må bare krysse fingrene og satse på at dette er en langvarig løsning.

– Jeg er alltid spent når jeg er på MR-undersøkelse én gang i året. Da faller dommen, sier Jensen.