Mistet tilskudd

Norsk Psykologforening er bekymret for kutt i kommunene. Grunnen til bekymringen, er at kommunene fra 1. januar mistet mulighet til å søke om tilskudd til å rekruttere psykolog. Samtidig kom et lovkrav, som sier at alle kommuner skal ha psykologkompetanse, det skriver Dagsavisen.