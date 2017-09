Mer NATO-overvåkning i nord – ingen vil si om det skyldes ny russisk ubåt

– Det er ingen tvil om at det er stor aktivitet i nord, og vår oppgave er jo å følge med hva som skjer langs kysten vår, sier Brynjar Stordal, talsmann ved Forsvarets operative hovedkvarter utenfor Bodø.

I tillegg til de amerikanske maritime overvåkningsflyene P-8 Poseidon som har operert ut fra Bodø skal det også ha blitt observert store tankfly, samt amerikanernes overvåkningsfly Boeng RC-135.

En amerikansk P-8 Poseidon. Slike maritime overvåkningsfly har operert ut fra Bodø nylig, og er dessuten tilsvarende det norske Forsvaret skal kjøpe. Foto: REUTERS

Tyske C-160 Transall har dessuten drevet trening på å fly lavt med utgangspunkt på Bardufoss.

Også NATOs flyvende radar, AWACS, har jevnlig operert i luftrommet i nord.

I løpet av få dager kommer dessuten et amerikansk marinefartøy inn til Tromsø under strenge sikkerhetstiltak. Blant annet innføres det en flyforbudssone over havna under oppholdet.

Uavhengig av hverandre

– Ikke alt av aktivitet har sammenheng med hverandre, sier Stordal.

Pressetalsmann Brynjar Stordal ved Forsvarets operative hovedkvarter. Foto: Mats Grimsæth / Forsvaret

Men han understreker at det er viktig at norske og allierte styrker trener sammen og løser oppdragene i lag.

– Og vi vet at det er en stor russisk øvelse snart, og aktiviteten ut fra basene i Nordvest-Russland er stor for tiden. Derfor er det viktig at vi følger med.

– Men det spekulers i at denne aktiviteten i stor grad skyldes den nye russiske ubåten i Yasen-klassen som ble sjøsatt i mars i år?

– Vi registrerer at det spekuleres, men det er informasjon vi ikke kommenterer. Det som er viktig er at både allierte og andre fartøy har full rett til å operere i internasjonalt farvann.

Den russisk ubåten «Dmitrij Donskoj» seiler i dansk farvann i sommer på vei til en militærparade i St. Petersburg. Foto: SARAH CHRISTINE NOERGAARD / AFP

Etter det NRK forstår kan likevel aktiviteten ha sammenheng med ubåten. Den er ny og det er viktig for NATO å samle mest mulig informasjon om båten.

– Hvor er denne ubåten nå?

– Hehe, det vet den nok selv, og hvor de forskjellige tingene er skal vi ikke gå i detalj på, sier Stordal.

En militær utgave av Boeng 737, C-40 Clipper, fotografert på Tromsø lufthavn for to uker siden. Flyet opereres både av US NAVY og US Air Force, både til frakt av mannskap og forsyninger.

– Gjør jobben sin

Seniorforsker Njord Wegge ved Norsk utenrikspolitisk institutt (Nupi) sier aktiviteten ikke bør uroe noen.

– Det er akkurat dette Forsvaret og våre allierte skal gjøre. Og vi skal være glad for at andre NATO-land også bidrar.

Seniorforsker Njord Wege ved Norsk utenrikspolitisk institutt. Foto: NUPI

– Det ville vært mer urovekkende hvis vi ikke fulgte med utenfor kysten vår, sier Wegge.

Men forskeren legger ikke skjul på at etter russernes annektering av Krim, kan militær aktivitet på begge sider bli tolket som symbolske handlinger.

– Og det er ikke alltid det er grunn til å tolke det slik, sier han.

Wegges Nupi-kollega Karsten Friis støtter Wegge, men legger til at det ikke alltid er helt uproblematisk i forholdet til Russland dersom for mye av denne overvåkningen faktisk utføres av amerikanere eller andre allierte.

– Det er mer akseptert at norske fly gjør dette, sier han.