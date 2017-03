Mer Ap-bråk: Ber partiet trekke seg fra ledelsen på Sametinget

Bråket rundt Arbeiderpartiet og president Vibeke Larsen på Sametinget fortsetter.

I en uttalelse fra årsmøtet i Arbeiderpartiets forum i Østre valgkrets heter det at man «ser med beklagelse på Arbeiderpartiets deltakelse i et Sametingsråd som ledes av en person som har meldt seg ut av Arbeiderpartiet».

Sametingspresident Vibeke Larsen er ikke lenger medlem av Arbeiderpartiet. Foto: Amund Trellevik/NRK

Østre valgkrets ber derfor at Arbeiderpartiet trekker seg ut av sametingsrådet – tre måneder etter at partiet tok makten ved å velte president Aili Keskitalo og NSR.

Mangler visepresident

Sametingsrådet er Sametingets øverste politiske ledelse og leder arbeidet mellom plenumssamlingene.

Rådet mangler per i dag visepresident etter at sametingspresident Vibeke Larsen ga sin daværende partikollega og høyre hånd, Ronny Wilhelmsen, sparken tidligere i vinter.

Wilhelmsen hadde da utfordret Larsen som Arbeiderpartiets presidentkandidat på nominasjonsmøtet – en kamp Wilhelmsen vant.

Larsen meldte først at hun trakk seg som sametingspresident, før hun ombestemte seg, sparket Wilhelmsen og meldte seg ut av Arbeiderpartiet.

– Høyst bemerkelsesverdig

Leder i Arbeiderpartiets forum i Østre valgkrets, Wenche Pedersen. Foto: Knut-Sverre Horn

Leder i Arbeiderpartiets forum i Østre valgkrets, Wenche Pedersen, sier hun er overrasket over at Arbeiderpartiets sametingsgruppe ønsker å sitte i rådet til en president som har meldt seg ut av partiet.

– Det er høyst bemerkelsesverdig at flertallet i gruppa finner seg i at den samme presidenten faktisk kan tillate seg å godkjenne hvem i Ap som er god nok for hennes råd. Når årsmøtet i Østre valgkrets har gitt et så klart råd til Aps sametingsgruppe så regner vi selvsagt med at man lytter til det som blir sagt, sier Pedersen.

Larsen kjenner til kravet

Larsen sier hun er kjent med synspunktet til Arbeiderpartiet i Østre valgkrets.

– Jeg er ikke en del av Arbeiderpartiet, så det må sametingsgruppa selv håndtere. Jeg bare registrerer at de har gjort dette.

– Hva skjer dersom de trekker seg ut?

– Da får vi se hva som skjer. Jeg har ikke fått noen beskjeder om at de kommer til å gjøre det.

– Frykter du at det skjer?

– Nei, de har nå kommet opp med et navn. Det forholder jeg meg til at de er interesserte i å ha en person til inn i rådet, sier Larsen.

Magga: – Ikke enig i uttalelsen

Mariann Wollmann Magga er i dag eneste Arbeiderparti-medlem i sametingsrådet.

Hun er selv valgt inn fra Østre valgkrets, men deler ikke synet til årsmøtet.

Mariann Wollmann Magga deler ikke synet til årsmøtet i sin egen valgkrets. Foto: Dan Robert Larsen / NRK

– Jeg registrerer at de opprettholder sitt syn på dette. Og det er opp til dem å gjøre.

– Er du enig i den uttalelsen?

– Nei. Jeg har ikke vært til stede der. Jeg har vært tydelig på at så lenge vi har en slik situasjon vi har på sametinget nå, så bør vi fortsette. Det tjener oss best.

– Er dere delt i sametingsgruppa rundt denne saken?

– Nei, vi er ikke delt. Det er selvsagt ulike syn på dette fortsatt. Gruppa har bestemt seg for at man ikke tar dette opp til ny behandling.

– Så det er ikke aktuelt å trekke seg?

– Nei, det er ikke aktuelt. Jeg oppfatter at dette er de ulike tillitsvalgte fra kommunepartiene som mener dette. Og jeg har ikke fått slike tilbakemeldinger fra grasrota som for øvrig ikke er representert i styre og stell i Arbeiderpartiet. Jeg har tvert imot fått god støtte for at jeg har stått rolig i denne prosessen og ikke har bidratt til å låse gruppa på noen som helst måte.