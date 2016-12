Mener Storskog-politikken har vært «cowboyaktig»

– Dette er et politisk symbolprosjekt som har landet med et mageplask. Norsk russlandspolitikk har vært preget av ryddighet i all tid, men dette tror jeg Russland ser på som «cowboyaktig», sier Russland-kjenner og asyladvokat Brynjulf Risnes til NRK.

I slutten av november kom det fram at det ikke er mulig å sende de rundt 1.300 asylsøkerne tilbake til Russland.

– Man burde snudd for lenge siden. Det er helt uforståelig at man skulle ventet helt til desember 2016 med å se det de fleste så for ett år siden, sier Risnes.

Russisk minister informerte

Han mener det var klart fra starten, og hørte selv den russiske utenriksminister informere om dette for ett år siden.

Risnes mener dette har fått flere negative konsekvenser; kraftig negative reaksjoner fra Russland, usikkerhet fra Politiets utlendingsenhet og UDI, og høye kostnader ved å flytte asylsøkerne fra asylmottak til asylmottak, mens de venter på en beslutning.

– Spørsmålet er hva man har gjort dette året? Enten har man hele tiden visst at det ikke var mulig, men gitt inntrykk av å fortsatt ville sende tilbake – altså symbolsk handlekraft. Det er å føre folk bak lyset. Eller at de ikke har skjønt det, og da viser det inkompetanse. Jeg vet ikke hva som er verst, sier han.

Mener UD burde tatt over

Lars Rowe mener UD burde tatt over saken.

Lars Rowe, Russland-forsker ved Fridtjof Nansen instituttet, sier det er andre ambisjoner som ligger til grunn for politikken enn å ha et godt forhold til Russland.

– På et tidspunkt må regjeringen bestemme seg om dette skal være en verkebyll i norsk-russisk samarbeid, eller så må de la Utenriksdepartementet ta over.

Han er enig med Risnes i at Utenriksdepartementet ville gjort en bedre jobb en Justis- Beredskapsdepartementet i Storskog-saken.

Vil svare i Stortinget

NRK har presentert kritikken overfor justisdepartementet, men de ønsker ikke å kommentere dette, før innvandringsminister Sylvi Listhaug har redegjort for returarbeidet til Stortinget. Den datoen er enda ikke satt.

I stedet for å svare, henviser Justis- og beredskapsdepartementet til utenriksdepartementet. Heller ikke de ønsker å kommentere saken.

– Vi har lang tradisjon for å samarbeide med Russland i nordområdene. Det gjorde vi også her. Det er ikke grunnlag for å si at håndtering av Storskog har svekket vårt forhold til Russland, sier Marit Berger Røsland, statssekretær i Utenriksdepartementet.

– I denne saken får Justis- og beredskapsdepartementet mest kritikk. Hvorfor er det utenriksdepartementet som nå svarer på kritikken?

– Asylstrømmen høsten 2015 var en stor utfordring for Norge og Russland. Justis- og beredskapsdepartementet og utenriksdepartementet jobbet tett sammen for å løse situasjonen sammen med russiske myndigheter, svarer hun.