Mener staten bør gripe inn i lokaliseringsdebatten

Verken Troms eller Finnmark ser ut til å rikke seg i de fastlåste forhandlingene om å slå sammen fylkene.

Dragkampen om hvor makta skal sitte i det nye storfylket er så ødeleggende at staten burde gripe inn, sier professor Synnøve Jenssen i Tromsø.

– Det er på tide at man får løftet det opp på sentralt hold. Det er tross alt der man bestemte at de skulle slå seg sammen. Fylkeskommunene ville ikke. Man får en lokaliseringsdiskusjon som kan ødelegge samarbeidsklimaet lenge. Dette er uheldig for alle parter, sier hun.

Synnøve Jenssen er professor i samfunnsvitenskap ved UiT Norges arktiske universitet, Foto: UiT / Pressebilde

En vanskelig jobb

Synnøve Jenssen er professor i samfunnsvitenskap ved UiT Norges arktiske universitet, og følger med på forhandlingene om det nye storfylket. Hun synes Troms og Finnmark har fått en svært vrien jobb med å bli enige, fordi regjeringa har vært så diffus.

– Det er nesten dårlig gjort overfor partene at man sentralt sier at dette får dere bli enige om lokalt, sier hun.

Mandag kom bekreftelsen fra politikerne i Troms om at de står på sitt i alle stridssaker. I tillegg vil de nå gi de ansatte i fylkeskommunen en garanti om at de får beholde jobben fram til 2024.

Fylkesordfører i Finnmark, Ragnhild Vassvik. Foto: NRK

– Vi har strekt oss så langt vi kan

Heller ikke Finnmark er klare for flere kompromisser sier fylkesordfører Ragnhild Vassvik.

– Vi har strekt oss så langt vi kan. Vi har sagt at vi ønsker oss politisk og administrativt hovedsete i Vadsø. Senere har vi sagt at det politiske hovedsete kan være i Tromsø, mens det administrative hovedsete er i Vadsø, sier hun.

– Hva tror du skjer hvis saken må avgjøres i departementet?

– Jeg forholder meg til Stortingsproposisjonen som sier at man vil se til Finnmark, og Vadsø særskilt, i en sammenslåingsprosess, sier hun.

Denne videoen viser hvor stort fylke Finnmark og Troms, alternativt Troms og Finnmark, blir etter sammenslåing.

– Dette er en prøvelse regionen må løse

Det kan også bli Troms som tjener på at saken blir avgjort i Oslo. Vadsø har allerede fått hovedsetet for Fylkesmannen.

Professor Synnøve Jenssen peker på at både Vestlandet, Agder og de to nye regionene på Østlandet har fordelt oppgavene akkurat slik Troms vil ha det.

– Man har Fylkesmannen den ene plassen og fylkeskommunen med administrasjonen de andre stedene man har slått seg sammen. Det er ikke unaturlig at det blir en løsning her i nord, sier hun.

Det kan bli statsråd Jan Tore Sanner som til slutt må løse denne floken. Men hans partifelle i Høyre, stortingsrepresentant Marianne Haukland fra Alta, mener Troms og Finnmark må klare å finne en løsning.

– Det er en fallitterklæring dersom dette må sendes til departementet. Lokaliseringsdebatter er vanskelig uansett hvilket nivå som skal avgjøre det. Dette er en prøvelse regionen selv må løse, sier hun.