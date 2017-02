Mener Sandras opplevelse var en misforståelse

Den kvinnelige skipperen Sandra Andersen Eira fra Porsanger hevder hun ble møtt med skepsis da hun skulle forsikre fiskebåten sin – fordi hun er kvinne.

– Jeg ringer forsikringsselskapet for å forsikre båten, og får til svar at jeg må ha ringt feil, for de forsikrer bare fiskebåter, sier hun.

Administrerende direktør i forsikringsselskapet Tromstrygd, Eirik Fosland. Foto: Privat/tromstrygd.no

Andersen Eira sier hun har møtt stor motstand som kvinnelig skipper og eier av egen fiskebåt. Hun har i dag båtforsikring hos Tromstrygd. Men den første gangen hun ringte selskapet, følte hun seg ikke tatt på alvor. Selv mener hun det er fordi hun er kvinne.

Like holdninger

Administrerende direktør i forsikringsselskapet Tromstrygd, Eirik Fosland, mener det må ha vært et engangstilfelle. Han avviser at selskapet har en annerledes holdning når det gjelder kvinnelige fiskere.

– Jeg vil tilbakevise at hun er møtt med skepsis, det må ha vært en misforståelse i denne samtalen, sier han.

Mandag var han i kontakt med Sandra. Da fikk Fosland inntrykk av at hun var fornøyd med selskapet hun selv er medeier i.

– Vi har akkurat de samme holdningene til kvinnelige fiskere vi synes er spennende, som vi har til mannlige. Kvinner får et tilbud på lik linje med alle andre, påpeker Fosland.

Forsikringsselskapet gikk selv ut på Facebook og annonserte at de har forsikret Sandra Andersen Eira.

Har opplevd lignende

Skipper og sjarkeier Helga Karlsen synes det er synd hvis kvinnelige yrkesfiskere blir forskjellsbehandlet når man skal søke forsikring til båten sin.

– Det er ikke slik man behandler kunder i dag, dette er veldig dårlig. Man skal møte ungdom som ber om lån eller forsikring på en bra måte, og kvinner skal møtes med samme respekt som menn, mener hun.

Videre mener Karlsen at det er et gjennomgående holdningsproblem mot kvinner i mannsdominerte yrker og lederposisjoner. Hun har selv opplevd å bli snakket forbi som kvinnelig skipper og båteier ved kai, og avviser at det hører fortiden til.

– Disse holdningene eksisterer fortsatt i dag.

Håper det var en glipp

Åsulv Solstad i Likestillings- og diskrimineringsombudet håper hendelsen var en glipp. Foto: Fouad Acharki / NRK

Åsulv Solstad i likestilling- og diskrimineringsombudet tror ikke at det er vanlig adferd å møte mannlige og kvinnelige forsikringskunder på forskjellig måte.

– Jeg forventer at dette er en glipp. Jeg regner med at forsikringsselskapet i dag jobber med egne rutiner for hvordan de behandler folk som ringer, sier han.

Eirik Fosland i Tromstrygd er enig i at det må ha vært en glipp.

– Forhåpentligvis så har dette vært en misforståelse. Vi kjenner markedet veldig godt når det gjelder fiskermiljøet, sier han.