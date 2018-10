Mener Norge bidrar til våpenkappløp i verdensrommet

Den russiske bekymringen kommer fram i et notat som er oversendt via den russiske ambassaden i Norge til NRK Finnmark. Bakgrunnen er at Stortinget i sommer sa enstemmig ja til to nye sivile satellitter for Nordområdene.

Senere kunne NRK avsløre at Forsvarsdepartementet i lang tid hadde samarbeidet om bruk av satellittene med det amerikanske forsvaret.

Etter planene skal de gi lukket og sikret kommunikasjon for amerikanske ubåter, krigsskip og fly nord for Polarsirkelen – også i krig.

De tre planlagte oppgavene for satellittsystemet Ekspandér faktaboks Amerikansk miitært kryptert kommunikasjonssystem for smalbånd, forbeholdt det amerikanske forsvaret. Utstyr for bredbåndkommunikasjon, eid og til bruk for det norske forsvaret. Forhandlinger om bruk også for det amerikanske forsvaret. Utstyr for kommunikasjon på KA-båndet. Båndbredden brukes for overføring av store mengder data, og er brukt av amerikanske angrepsdroner i Afghanistan, Pakistan og andre steder. Det amerikanske forsvaret kan også bli bruker av KA-båndet.

USAs president vil gjøre verdensrommet til et ordinært militært område som sjø, land og luft. Trump vil også opprette en egen våpengren for rommet. Foto: Leah Millis / Reuters

Trump vil satse militært

Russland mener det norsk-amerikanske samarbeidet holder seg innenfor internasjonale avtaler, men samarbeidet skaper likevel bekymring i Moskva.

Ifølge notatet er målet for USA å få en dominerende rolle i verdensrommet, som vil bety angrepsvåpen i rommet. Det blir pekt på president Donald Trumps ønske om en egen militær gren for verdensrommet, Space Force, og nylige vedtak i Kongressen.

Så sent som tirsdag denne uken kom The National Space Council med nye anbefalinger som gjør at en våpengren for rommet er nærmere realisering.

Russland mener det norsk-amerikanske samarbeidet er en del av denne nye amerikanske politikken.

De to nye norske satellittene skal gi bedre kommunikasjon for amerikanske atomubåter, fly og droner nord for Polarsirkelene kloden rundt. Foto: Space Norway

Ifølge notatet kan satellittsamarbeidet mellom USA og Norge bidra til et våpenkappløp i rommet:

«Dette konseptet [...] forutsetter overgang til en praktisk gjennomføring av amerikanske planer om å utplassere offensive våpensystemer, noe som kan bli en begynnelse på våpenkappløp i verdensrommet.»

Denne uka ble det kjent at Russland utvikler et nytt våpen beregnet for å angripe kommunikasjonssatellitter, som de norske satellittene er.

Forsvarspolitisk talsperson for Høyre, Hårek Elvenes, vil ikke svare på spørsmål om den russiske kritikken. Foto: Hans Kristian Thorbjørnsen / Høyre

Norske myndigheter tause

Verken Utenriksdepartementet, Forsvarsdepartementet eller Næringsdepartementet, som fremmet satellittsaken for Stortinget, vil kommentere det russiske notatet.

Forsvarsdepartementet peker på Næringsdepartementet som rette instans, og Næringsdepartementet henviser tilbake til Forsvarsdepartementet.

Forsvarspolitisk talsmann for Høyre, Hårek Elvenes, er også blitt gjort kjent med de russiske vurderingene.

Elvenes svarer ikke på spørsmål om Norge kan bidra til et våpenkappløp i verdensrommet og om den politiske behandlingen av saken i Stortinget.

Dette er spørsmål han karakteriserer som «vanskelige». I stedet svarer han:

«Det er som forventet at Russland kritiserer et forsvarssamarbeid mellom Norge og USA. Det er et faktum at Russland har store styrker nær vår grense, også atomvåpen. Det transatlantiske sikkerhetssamarbeidet med USA gjennom Nato er hjørnesteinen i norsk forsvars- og sikkerhetspolitikk. Nordområdene er av stor strategisk betydning for Norge.»

På oppdrag fra den russiske ambassaden i Norge har sentrale russiske myndigheter vurdert det militære satellittsamarbeidet mellom Norge og USA: Foto: Øystein Windstad

Mener satellitter kan bli del av krig

Ifølge det russiske notatet kan de norske satellittene med amerikansk militært utstyr bli utsatt for krigshandlinger.

«Norge kan bli trukket inn i konflikten av USA i lys av hvordan Washington vurderer bruk av våpen i verdensrommet gjennom sin tolkning av selvforsvarsbegrepet. Det amerikanske forsvarsdepartementets dokumenter åpner for å bruke makt som forebygging.»

Russland mener at i en eventuell konflikt, vil de norske satellittene automatisk bli sett på som lovlige militære mål.

Notatet viser blant annet til nylige vurderinger gjort av en rekke regjeringseksperter i Genéve for FN.

Sikkerhetspolitisk analytiker ved Totalförsvarets forskningsinstitutt i Stockholm sier at forstår at Russland reagerer. Foto: FOI

Forsker forstår Russland

Forskningsleder Niklas Granholm ved Totalförsvarets forskningsinstitutt i Stockholm sier at han forstår godt at Russland reagerer.

– Det forstyrrer Russland at Norge kan påvirke Russlands handlefrihet i Nordområdene. Det liker man naturligvis ikke. Russland vil være en stormakt og bestemme over sine små naboer. Det er klart at de uttrykker irritasjon over dette.

– Hvor stor er sannsynligheten for krig i verdensrommet?

– Den øker av teknologiske og økonomiske årsaker. Flere stater skaffer seg romsystem. De vil ha en sivil funksjon, og de vil ha en sikkerhetspolitisk og militær funksjon. Da vil rommet bli en del av det operative området, sier Granholm.

Nestsjef i Etterretningstjenesten, Tom Rykkinn, sier at stormaktene mener rommet vil bli avgjørende i framtidige konflikter Foto: Bård Wormdal

Stormaktene mener verdensrommet vil bli avgjørende i fremtidige konflikter, ifølge den norske Etterretningstjenesten. Nestsjef Tom Rykkinn sa nylig på en konferanse i Oslo at de er kjent med at flere nasjoner utvikler kapasiteter mot andre lands satellitter.

– Det er foruroligende, sa Rykkinn.

Så langt har ikke den amerikanske ambassaden i Norge ønsket å kommentere notatet.