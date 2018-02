Jarosław Wałęsa fra det polske partiet Borgerplattformen er en av flere EU-parlamentarikere som er kritisk til at Norge forvalter snøkrabberessursene rundt Svalbard. Foto: JANEK SKARZYNSKI / AFP

– Vi snakker om folk som har fått lovlige lisenser, men som blir behandlet av Norge som kriminelle. Det er en stor byrde for fiskerne. De har ikke gjort noe galt, sier den polske EU-parlamentariker Jarosław Wałęsa til NRK.

Tidligere denne måneden tok han og flere parlamentarikere i EU et oppgjør med EUs fiskerisjef, og mente de var for veike i forhandlingene med Norge om snøkrabbe.

Norges pågripelse av utenlandske snøkrabbefiskere er i strid med deres oppfatning av Svalbardtraktaten.

«Senator» er et av skipene som ble tatt inn av Kystvakta etter å ha fisket i Svalbard-sonen. Det ventes på dom i denne i Hålogaland lagmannsrett, men saken vil uansett bli anket til Høyesterett, ettersom det er en viktig sak å avklare for Norge. Foto: Tarjei Abelsen

Store økonomiske tap

– Det er et tap for fiskerne. De har investert store summer for å fiske snøkrabbe. De står nå overfor store bøter. Vi må løse dette, så de ikke taper hele virksomheten sin, sier Wałęsa.

Lisensen båten «Senator» hadde med seg fra Latvia.

Han sikter blant annet til «Senator»-saken, der det snart faller dom i Hålogaland lagmannsrett. Flere parlamentarikere mener EU må betale for bøtene de utenlandske fiskerne får i Norge, noe EU foreløpig har sagt nei til.

– Men hva er Polens interesse for snøkrabbe?

– Vi har lisensiert tillatelser, og det er skip under polske flagg som venter på å fiske.

– Men er snøkrabbe stor business i Polen?

– Det er polske fiskere som har valgt å investere i Norge i god tro. Men er det stort? Det er vanskelig å si. Det er i snakk om fem polske skip, sier han.

Snøkrabbe ble for første gang funnet i Barentshavet av russiske fiskere i 1996. I 2013 konstaterte forskerne at snøkrabbe er blitt mer vanlig enn kongekrabbe i Barentshavet. Foto: Ksenia Novikova / NRK

Sandberg rikker seg ikke

Fiskeriminister Per Sandberg sier de følger med på snøkrabbe-debatten i EU og registrerer kritikken.

– Men utgangspunktet vårt er ikke endret, sier han.

Norges posisjon er følgende: Norge har enerett på å forvalte snøkrabbe på norsk sokkel, og ingen andre kan fiske snøkrabbe der – såfremt ikke EU vil gjøre en byttehandel.

Fram til da pågriper Kystvakta alle snøkrabbefiskere i sonen.

Fiskeriminister Per Sandberg sier EU har sagt nei til en byttehandel om snøkrabbe. Foto: NRK

EU-parlamentarikerne vegrer seg mot en bytteavtale. De mener at en avtale ville legitimere at Norge forvalter området.

– Det er ikke nytt at enkelte land krever tøffere tone. Vi registrerer at det har vært drøftet, men vi kan ikke kommentere den diskusjonen ut over at vår posisjon er den samme, og at vi har gode rettslige argumenter på vår side, sier Sandberg.

Wałęsa tar nå til ordet for å vurdere rettslige skritt mot Norge. EU er ikke en del av Svalbardtraktaten, så det må i så fall bli de enkelte landene som tar Norge til retten.

– Når det er sagt, håper jeg vi finner en løsning som er god for alle. Norge er en viktig partner for EU, som deler de samme verdiene og målene som oss, sier han.