Mener kutt i rettshjelp er brudd på menneskerettigheter

– Justispolitikken til Høyre og Frp viser at tilgangen til rettssystemet er forbeholdt de rike og de som allerede klarer seg godt. De ser ikke konsekvensene av det de gjør, sier advokat Kjetil Nilsen i Alta-advokatene.

Han reagerer på at regjeringen i statsbudsjettet for 2018 foreslår et kutt på 15 millioner kroner til frie rettshjelpstiltak.

Den studentdrevne Jusshjelpa i Nord-Norge er et slikt et. Dersom budsjettforslaget blir stående, mister de en tredjedel av den støtten de tidligere har fått.

Det vil gå ut over dem som tjener over inntektsgrensa, men som likevel ikke har råd til advokat.

Begrenset mulighet til bistand

Daglig leder i Jusshjelpa i Nord-Norge, Kim-Runar Dalberg Olsen, sier at de med kutt i støtten ikke vil ha kapasitet til å hjelpe alle som trenger det.

– Jusshjelpa som organisasjon vil sannsynligvis klare seg, men det er rettssikkerheten til klientgruppen vår dette går utover. Vi vil få begrenset mulighet til å bistå dem, sier han.

– Med kutt i budsjettet må vi kutte i antall ansatte og vi må kutte i den oppsøkende virksomheten vi driver med hvert semester. Det er knyttet direkte utgifter til å reise ut i distriktene for å være tilgjengelig.

Daglig leder i Jusshjelpa i Nord-Norge, Kim-Runar Dalberg Olsen, sier kutt i støtten vil føre til redusert kapasitet til å hjelpe de som trenger det mest. Foto: Jusshjelpa i Nord-Norge

Når Jusshjelpa i Midt-Norge attpåtil sier at de blir nødt å legge ned driften dersom budsjettforslaget blir en realitet, vil det kunne føre til at Jusshjelpa i Nord-Norge blir enda mer presset.

Sannsynligheten er høy for at de da vil få enda flere henvendelser, og kapasiteten for å drive rettshjelp vil med det bli betraktelig redusert.

Strider mot grunnloven

Advokat Kjetil Nilsen mener dette kan være brudd på menneskerettighetene.

– Når man har menneskerettigheter som sier at man skal ha tilgang på et rettferdig og raskt rettegangssystem, så blir dette på mange måter å si at den bestemmelsen gjelder bare for dem som har råd til det. Det strider mot menneskerettighetene og grunnloven, sier han.

– Nå er det på tide å fokusere på at fundamentale menneskerettigheter står i fare for å bli brutt. Det må regjeringen ta på alvor.

Et besøk i rettssalen kan være kostbart. Kutt i frie rettshjelpstiltak vil gå utover rettssikkerheten til de som tjener over inntektsgrensa, men som likevel ikke har råd til advokat, frykter Jusshjelpa i Nord-Norge. Foto: Lars Erik Skrefsrud / NRK

Vil ikke prioritere videreføring

NRK har vært i kontakt med Justis- og beredskapsdepartementet i forbindelse med advokat Nilsens kritikk av de foreslåtte kuttene.

Departementet sier i en e-post at tildelingen til spesielle rettshjelpstilbud har økt de to foregående årene.

De skriver videre at regjeringen ikke har funnet rom for å prioritere videreføringen av det høye nivået bevilgningene har vært på til nå.

Departementet sier det fremdeles er satt av godt med midler til spesielle rettshjelpstiltak i budsjettforslaget, og at de ulike gruppene fortsatt vil ha et rettshjelpstilbud.