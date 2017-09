Mener hetsen skremmer unge politikere til taushet

Under valgkampen har NRK gjennomført flere debatter uten at unge politikere har stilt. Da NRK Finnmark arrangerte valgdebatt i Mehman, var det bare tre av ungdomspartiene som stilte.

Flere har også reagert på at nesten alle ungdomspolitikerne er unge menn, som da NRK Finnmark arrangerte valgdebatt om olje og miljø i Hammerfest for én uke siden.

Da var også flere av deltakerne ungdomspolitikere, hentet inn fra andre deler av landet.

– Man får ikke lyst til å engasjere seg politisk når man vet det kommer dårlige opplevelser, sier 17 år gamle Lina Gunvaldsen.

Gunvaldsen er aktiv i Grønn Ungdom. Hun er en av dem som kunne stilt i debatt i år, men som har latt være.

Årsaken er at hun er skremt av latterliggjøring, hersketeknikker og voldstrusler.

Kvinner mest utsatt for hets

Sandra Bruflot mener demokratiet er i fare, dersom vi slutter å støtte de som blir hetset. Foto: Unge Høyre

Nestleder i Unge Høyre, Sandra Bruflot, har lignende opplevelser. Hun understreker at innvandrere og homofile opplever enda mer, men at det er tydelige forskjeller mellom tilbakemeldingene menn og kvinner får.

– Jeg spurte i mitt eget sentralstyre hva slags tilbakemeldinger folk har fått, og guttene ble helt sjokkert. De får ikke de samme tilbakemeldingene, sier Sandra Bruflot.

Ungdomspolitiker Marianne Haukland etterlyser at man tar bedre vare på unge politikere. Foto: EirikHind Sveen / NRK

Marianne Haukland, ungdomspolitiker fra Høyre, deltar i NRK sitt valgpanel i Alta denne uken.

Hun opplever å få personkritikk og usaklig kritikk både fra politiske motstandere og på sosiale medier.

– Man blir tykkhudet av å være politiker. Men jeg etterlyser at man tar bedre vare på unge politikere. Mange slutter etter kort tid. Det er både arbeidskrevende, og til tider tøft å være politiker, sier Marianne Haukland.

– Voldtekt som lærepenge

Farid Shariati vil at folk flest må støtte de som blir hetset. Det vil minske makta til mobberne. Foto: NRK

Marianne Haukland får støtte av kommunestyrerepresentant for Miljøpartiet De Grønne i Vadsø, Farid Shariati. Han sier han blir opprørt når unge politikere blir hetset på sosiale medier.

Han mener hetsen mot kvinner er grovt seksualisert.

– Hetsen går også på kvinners intelligens, at de er dumme, naive og ikke vet ha de snakker om. Dersom en kvinne skulle snakke om økt toleranse for innvandrere, blir man ønsket å bli voldtatt av innvandrere for å få seg en lærepenge. Det er grusomt, egentlig, sier Farid Shariati.

Han mener folk flest har et ansvar, og at ikke minst at menn må protestere når de ser trusler mot kvinner.

– Nå bør alle være med på dugnad mot sjikane, sier Farid Shariati.

Sandra Bruflot oppfordrer alle til å støtte dem som stikker hodet fram i kontroversielle saker.

– Når det i kommentarfelt kommer trusler og stygge kommentarer, så må flere svare. Den enkelte må slipper å sitte alene mot dem som hetser. Vi må fortsette å bry oss, ellers stopper demokratiet, mener Sandra Bruflot.