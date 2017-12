Mener de har mye å lære fra omstridt hundekjørerstjerne

Hundekjører Birgitte Næss, som hadde en sterk andreplass i Finnmarksløpet i 2014, ser fram til å møte den firedobbelte Iditarod-vinneren Dallas Seavey.

– Det er kjempegøy at Seavey skal være med, og jeg tenker at vi har mye å lære. Det hadde egentlig vært bedre å stå på sidelinjen og observert, ler Næss, som også er en av Finnmarksløpets reelle vinnerkandidater til løpet i 2018.

Hundekjører Birgitte Næss håper å lære mye fra Seavey når han skal kjøre Finnmarksløpet i 2018. Foto: Erik Lieungh

Ønsket seg til Finnmark lenge

Ifølge Dallas Seavey selv, har han i flere år hatt et ønske om å delta i Finnmarksløpet. Men tanken på å ikke få kjørt Iditarod, som går samtidig, har gjort at han ikke har meldt seg på tidligere.

Men – i Iditarod, verdens lengste hundeløp, ble han i fjor anklaget for å ha dopet hundene sine. På bakgrunn av dopinganklagene boikotter han Iditarod 2018.

– Jeg gleder meg stort til å komme over til Finnmark og konkurrere i Finnmarksløpet. Dette har vært en drøm for meg i mange år, sier Dallas Seavey (30).

Dopinganklager

Årsaken til boikotten er at i 2017-utgaven av Iditarod, hvor Seavey ble nummer to, testet fire av hundene hans positivt på dopingpreparater. Saken har fått store oppslag i USA, og har også blitt debattert i Norge.

Selv nekter han for å ha gitt hundene forbudte stoffer, og er ikke dømt for brudd på Iditarods dopingreglement. Saken er nå henlagt.

– Vi forholder oss til det NHF/IFSS (norsk og internasjonalt hundekjørerforbund) sier. Seavey er verken er dømt eller utestengt, og står dermed fritt til å melde seg på hvilket som helst hundeløp han måtte ønske, sier daglig leder Svanhild Pedersen i Finnmarksløpet.

Dallas Seavey gleder seg til å konkurrere i Finnmarksløpet. Her fra da han vant Iditarod i 2016. Foto: Michael Dinneen / Ap

Anne-Grete Sætrang, leder av IFSS Antidopingkomité, bekrefter dette.

Finnmarksløpet har likevel forhørt seg med Antidoping Norge, som også har gitt klarsignal.

– Vi forventer kanskje at Antidoping Norge vil komme å ta noen kontroller. Utover det skal vi arrangere et godt hundeløp.

Hundekjører Espen Sønvisen Bech gleder seg til å kjøre mot en av verdens største langdistanseprofiler. Foto: Petter Pettersen / NRK

– Uproblematisk

Heller ikke konkurrentene mener det er problematisk at Seavey stiller til start.

– Man har jo ikke noe bevis for at han har dopet hundene, så det har jeg ikke tenkt så mye på, sier hundekjører Espen Sønvisen Bech.

Som Birgitte Næss, ser også Bech fram til å kjøre mot en av verdens største langdistanseprofiler.

– At en så stor profil kommer hit, er veldig positivt både for Finnmarksløpet og for hundesporten i Norge.

Pedersen i Finnmarksløpet, er godt fornøyd med påmeldingen fra Seavey.

– Dette er en stor dag for oss. Finnmarksløpet har allerede en høy status i hundesledesporten, og dette er med på å heve statusen ytterligere. Det er en fin anerkjennelse av løpet vårt.