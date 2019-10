Under årets sesong av Stjernekamp har det blitt mye fokus på «fette najs», takket være finnmarking og Stjernekamp-vinner, Bilal Saab.

– Æ må bare si det på nordnorsk, det var fette najs, sa Saab etter hiphop opptredenen av den nordnorske-låten «Nordaførr».

Mange reagerte på uttrykket, særlig når heiagjengen begynte å ta i bruk heia-skilt med «fette najs» på.

I Facebook gruppen Språkspalta var det mange som hadde mye å si om språkbruken. Foto: Skjermdump Språkspalta

Bilal Saab forklarte bruken selv under finalen.

– Det er på tide med en liten oppklaring her. Jeg har hørt litt om dette her «fette». Vi snakker ikke om det kvinnelige kjønnsorganet, vi snakker om «fet», som en fet bil. Så det er ikke så ille som det høres ut som.

Dette er seksjonssjef i Språkrådet, Daniel Ims, til dels uenig i:

– Det er mange som mistenker at det har med det kvinnelige kjønnsorganet å gjøre. Det kan vi vel bekrefte at det sannsynligvis har, sier han.

Ims legger til at Bilal Saab imidlertid har rett på et visst punkt, og det er at uttrykket «fette» har fått utvidet betydning.

Seksjonssjef i Språkrådet, Daniel Ims, sammenligner ordet «fette» med et forsterkende banneord, som mange bruker uten å tenke på opphavet til. Foto: Moment Studio

– Det har nok vært ungdomsspråk, og har vært det lenge. Jeg har fått opplyst at folk fra for eksempel Bodø-området, som er godt oppi 50-åra, har brukt det siden de var unge.

Språkrådet fikk det første spørsmål om ordet og dets betydning for rundt ti år siden, og at det har sitt opphav i Nordland.

– Det er der vi har fått mest spørsmål om det, sier Ims.

I helga ble det lagt ut på Twitter at «fette» og «najs» skulle bli årets nyord, men det kan Ims avkrefte.

– Vi har ikke kåret årets ord enda, men dette ordet kan være en kandidat.

Han forklarer at årets nyord ikke alltid må være et nytt ord, men det kan også være et ord som får mye oppsving og oppmerksomhet i løpet av et år.

– Dette har ikke vært et allment kjent ord, sier Ims.

Her er Twitter-meldingen som ble lagt på Språkrådet sin Twitter-konto. Foto: Skjermdump fra Twitter

«Fette najs = veldig kult»

Den nordnorske rapperen Joddski, eller Jørgen Nordeng, er enig med Saab om defineringen av begrepet, og mener «fette najs» betyr «veldig kult».

Rapperen kom med låten «Fette Najs» for rundt ti år siden, og kalte den det fordi folk rundt ham brukte uttrykket. At uttrykket har fått nytt liv er intet mindre enn kult, ifølge rapperen.

– Måten jeg refererte til det på har ingenting med det kvinnelige kjønnsorganet å gjøre. Det betyr veldig kult. Så Bilal har rett i det.

Rapperen er enig med Språkrådet i at ordet stammer fra det kvinnelige kjønnsorgan sånn egentlig, men at det har en annen betydning i dag.

Joddski syns det er kult at «fette najs» har fått nytt liv, og sier at selv om det stammer fra det kvinnelige kjønnsorganet så er det ikke det, det betyr i dag. Foto: NRK

– Det har samme bruk som ordet «fuck» på engelsk. Som egentlig betyr noe kjønnslig, men som nå betyr noe annet.

Nordeng sier ordet har blitt brukt rundt ham så lenge han kan huske, men som et adjektiv.

– Det har blitt en identitetsmarkør. Ordet fette er veldig stort til stede, men bruken snur seg, og det er bra.

Låten «Fette najs» ble lenge sensurert på spilletjeneste Spotify, og het der «F**** Najs», noe rapperen mener var helt feil. I dag har den fått sin originale tittel.