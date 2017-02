Mattilsynet øker kontrollene av fiskeflåten

Både Sjømatrådet og spanske importører opplever at for mye av kvaliteten på norsk fisk som kommer til det europeiske markedet er for dårlig. Undersøkelser viser at over halvparten av fisken holder ikke mål, slik NRK har fortalt denne uken.

Dette tilbakeviser Norges Råfisklag, som er fiskernes egen salgsorganisasjon. Administrerende direktør Trygve Myrvang sier de har gjort egne undersøkelser av skrei til det europeiske markedet, og har kun funnet unntaksvise tilfeller av fisk der kvaliteten ikke er god nok.

– Vi kjenner oss derfor ikke igjen i den beskrivelsen som Sjømatrådet og det spanske markedet gir, sier han.

Økt oppmerksomhet på båtene

Eivind Bjerck i Mattilsynet var prosjektleder og ansvarlig for en rapport utgitt for fire år siden. Der gikk det fram at 9 av 10 fiskeanlegg hadde hygienemessige avvik.

– Fra den gang ser vi absolutt en bedring. Men vi ser nå at det er behov for økt fokus på det som skjer ombord i fartøyene, sier Bjerck.

Han forklarer at dette spesielt gjelder bløgging og nedkjøling av fisken.

– Mangelfull bløgging, utblødning og nedkjøling påvirker kvaliteten og holdbarheten til fisken, sier han.

– Tenker kvalitet hver dag

Kjell Ingebrigtsen er leder i Norges Fiskarlag. Foto: Sissel Beate Brunstad / NRK

Leder i Norges Fiskarlag tar kritikken fra markedet til etterretning, men forsikrer at fiskerne har fokus på å levere fra seg fisk av best mulig kvalitet.

– Jeg tar naturligvis signalene videre til våre medlemmer om at vi må gjøre jobben på en god nok måte. Men vi bestreber oss hver eneste dag på å få fisken så god som mulig fram til markedet. Det vil være ødeleggende for oss dersom kvaliteten er for variabel, sier Ingebrigtsen.

– Kvaliteten er god

Også administrerende direktør Trygve Myrvang i fiskernes egen salgsorganisasjon, Norges Råfisklag mener kvaliteten på fisken som eksporteres er god.

Administrerende direktør Trygve Myrvang i Norges Råfisklag. Foto: Marita Andersen / NRK

– Vi har gjort egne undersøkelser av den kvalitetsmerka skreien, og funnet svært få avvik. Vi har også kontrollert fartøy over en toårsperiode, forklarer Myrvang.

Mattilsynets Eivind Bjerck er tydelig på at det som skjer med fisken når den kommer opp av havet er avgjørende.

– Dersom ikke dette foregår riktig, så er det vanskelig å forbedre kvaliteten senere i næringskjeden, sier han. Dette støtter den spanske importøren Alberto Alfonso full ut:

– Fiskerne må gjøre en bedre jobb, og de må ikke fylle båtene med for mye fisk, fordi det ødelegger kvaliteten, sier han.

Alfonso mener bare 30 prosent av fisken som når markedet er av topp kvalitet.

– Resten er ikke god nok, sier han.