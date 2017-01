Måtte svømme til land i stormen da båten gikk på grunn

Klokken 01.50 natt til tirsdag fikk Hovedredningssentralen i Nord-Norge melding om at en mindre fiskebåt med to personer om bord hadde problemer like ved Makkaur i Båtsfjord kommune.

Det ble satt i gang en redningsaksjon for å komme seg ut til stedet der mennene var, men været gjorde redningsarbeidet vanskelig.

Helikopteret klarte ikke å plukke dem opp, og verken redningsskøyta eller trålere på stedet klarte å legge seg inntil havaristen.

Båten gikk på grunn, og de to mennene ombord måtte svømme inn til land iført redningsdrakt.

– Nå er de i god behold, begge to, sier Frode Iversen, som er redningsleder for Hovedredningssentralen i Nord-Norge.

Dårlig vær

Det var blåst opp liten til full storm i området da båten havarerte, og redningsmannskapene slet med å komme seg til området.

Politiet i Finnmark organiserte et forsøk på å nå frem over land, og satte opp en patrulje med tre snøskutere bemannet av politi, Røde Kors Hjelpekorps og Sivilforsvaret, melder Hovedredningssentralen.

Et redningshelikopter tok av fra Berlevåg rundt klokken syv for å assistere.

– Helikopteret tok av fra Berlevåg i syvtiden for å prøve å se om de kunne komme seg til stedet, etter at været hadde letta litt. Det gikk veldig bra, de har plukka opp begge de to som er havarert og flyr dem inn, sier redningslederen.

Klokka 08.33 bekrefter politiet i Øst-Finnmark i en pressemelding at tilstanden til de to er god.

Fartøy og helikopter til stedet

De to mennene ombord sendte ut en såkalt mayday relay-melding over Vardø radio etter at båten gikk på grunn.

– Redningsskøyta «Reidar von Koss» og trålerne «Gadus Poseidon» og «Båtsfjord» satte kurs mot området, melder redningssentralen.

Også KV «Harstad» satte kurs mot området, samtidig som redningshelikopteret ble sendt ut fra Banak lufthavn i Porsanger. Mye vind i området gjorde det derimot ikke mulig å nå ut til den havarerte båten, og helikopteret måtte i første omgang lande i Berlevåg.

Hva som er årsaken til havariet, er foreløpig uklart.

– Nøyaktig hva som er årsaken til at de er gått på grunn, kan vi ikke si noe om nå, sier Iversen.