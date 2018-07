Mari (69) ble offer for nettsvindel, men politiet fikk pengene tilbake

– Det var en ubehagelig opplevelse, sier Mari (69) til NRK.

Det er bare én uke siden hun satte seg ned på datamaskinen for å overføre penger i nettbanken. Plutselig ble skjermen svart og det dukket det opp en beskjed fra «Microsoft Support».

Samtidig – uten at Mari visste det – forsøkte svindlerne å overføre 100.000 kroner fra kontoen hennes.

Hun handlet kjapt og slo av datamaskinen, men allerede var 31.000 kroner forsvunnet. Svindlerne forsøkte å ringe Mari fra et utenlandsk nummer for å få henne til å slå på datamaskinen igjen. Hun ringte sønnen for råd.

– Ikke svar på noe, fordi «Microsoft Support» ringer aldri uoppfordret, sa han.

Mari fikk en melding om at det var gjort en umiddelbar betaling. Politiet fant igjen pengene og kunne gi dem tilbake til henne noen dager senere. Foto: Ksenia Novikova / NRK

Rask anmeldelse

Mari ønsker å være delvis anonym, siden hun ikke er særlig stolt over at hun ble svindlet. Hun ønsker likevel å dele historien, slik at andre kan lære.

Hennes grep etter svindelen blir nemlig berømmet av politiet.

Umiddelbart etter svindelen tok hun kontakt med banken og leverte anmeldelse til politiet.

Noen dager senere kom gladnyheten: Politiet hadde funnet pengene.

– Hadde ikke det ikke vært for den raske anmeldelsen fra fornærmede, hadde hun aldri fått pengene tilbake, sier politioverbetjent Rune Johansen Nordbakk.

Rune Johansen Nordbakk er leder for økonomisk kriminalitet i Finnmark politidistrikt. Han hadde ansvaret for Maris sak i Finnmark politidistrikt. Foto: Ksenia Novikova / NRK

Kun dager etter anmeldelse og avhør, tok Økokrim kontakt med politiet i Finnmark. De hadde funnet overføringen fra kvinnens konto, og sett anmeldelsen i sine systemer, ifølge politiet i Finnmark.

Pengene var fortsatt på en konto i Norge.

– Da iverksatte vi tiltak og fikk kontakt med banken som har kontoen. Vi klarte da å få pengene tilbakeført til kvinnen i løpet av kort tid, sier Nordbakk.

Rullet opp flere tilfeller

Økokrim bekrefter saken og sier at Maris kjappe varsel til bank og politi hjalp dem å «rulle opp» flere svindelsaker.

– Økokrim har frosset midler på en rekke bankkontoer, som mistenkes å stamme fra såkalt Microsoft-bedrageri, sier førstestatsadvokat Anna Haugmoen Mo i Økokrim.

– Vi har så tatt kontakt med politidistriktene der fornærmede hører hjemme, for å få pengene tilbake, fortsetter hun.

Anna Haugmoen Mo er avdelingsleder og førstestatsadvokat i Økokrim. De opplever veldig mange saker med «massebedrageri», hvor svindlere oppsøker et stort antall mennesker i håp om at noen biter på svindelen. Foto: Gorm K. Gaare / EUP-BERLIN

Mo omtaler hendelsen som en gladnyhet, men kan ikke uttale seg mer detaljert om akkurat denne saken. Hun oppfordrer også alle ofre å anmelde tidlig.

– Det er viktig at folk er naturlig skeptiske. Men hvis det er slik at man likevel blir svindlet, er det viktig at man sier ifra så fort som mulig. Da er det enkelte tilfeller hvor man klarer å stoppe pengene, sier statsadvokaten.

Slik som i dette tilfellet.

– Denne saken er en gladsak. Det er ikke veldig mange ganger det skjer. Ofte vil pengene være tapt, for eksempel ved at det er overført til utlandet, sier Mo.