Mann tapte hus og bil etter gjentatt utroskap med tinderdate

Nettstedet Rett24 omtalte først saken om det kostbare Tinder-treffet.

Mannen og kvinnen i Finnmark hadde kjøpt bil og hus sammen og var på vei til å få sin første datter. Men våren 2014 sjekket mannen i 30-årene ut sjekkeappen Tinder. Her møtte han en kvinne fra Oslo som han besøkte flere ganger. De to innledet også et seksuelt forhold.

Forholdet ble senere avslørt av den kvinnelige samboeren. Men selv om mannen hadde vært utro, valgte hun å gi forholdet en sjanse til.

Men ikke helt uten videre.

Råd fra dommerpappa

Etter råd fra faren som var jurist og dommer, foreslo hun i 2016 en avtale om troskap med den mannlige samboeren.

Hvis mannen var utro igjen, måtte han gi bort sin del av leiligheten og betale for sin andel i bilen. Til sammen hadde kontrakten da en verdi på over 1,3 millioner kroner. Kontrakten definerte også hva slags utroskap som ville bli rammet av kontrakten.

Mannen signerte kontrakten og fikk sikre samvær med både samboer og datter igjen.

I et bryllup noen måneder senere kom mannen sent hjem. I stuen oppdaget kvinnen den pipende telefonen til hennes samboer. Her fikk hun se meldinger med seksuelt innhold fra det første Tinder-treffet i Oslo, som mannen først hadde vært utro med.

Saksøkte samboeren

Den kvinnelige samboeren fikk senere vite fra den andre kvinnen i Oslo at det seksuelle forholdet hadde fortsatt etter troskapskontrakten ble inngått.

Derfor krevde hun at mannen flyttet ut og overførte både leilighet og hans andel av bilen over til henne.

Mannen nektet og var heller ikke helt enig i at han hadde vært utro etter kontrakten ble inngått.

Så kvinnen saksøkte den tidligere samboeren for brudd på kontrakten.

Dømt utro av lagmannsretten

I retten forklarte mannen at kontrakten ble skrevet under i en presset situasjon, og at kravet med en daværende verdi på 1,5 millioner kroner var helt urimelig.

Han hevdet at kontrakten var i strid med både Christian den femtes lov fra 1682 og avtalelovens paragraf 36.

Men både Alta tingrett og Hålogaland lagmannsrett mente kontrakten var helt rimelig, spesielt siden mannen var registrert med en formue på over 10 millioner kroner.

I tillegg fant retten det bevist med overvekt av sannsynlighet at mannen hadde vært utro.

Mannen ble dømt å forholde seg til troskapsavtalen han hadde inngått. Han måtte også betale saksomkostninger på rundt 500.000 kroner.