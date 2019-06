Mann siktet for knivstikking og voldtekt av samboer

– Politiet ser på saken som svært alvorlig. Det er snakk om en grov kroppsskade og en grov voldtekt. I forbindelse med voldtekten er det brukt kniv, sier politiadvokat Guro Angell Steffensen etter fengslingsmøtet i Alta tingrett på fredag.

Hendelsen skjedde i kvinnens hjem i Alta natt til torsdag. Politiet har bedt om fire ukers varetektsfengsling av den siktede.

Ifølge siktelsen tok han kvelertak på henne med hendene og en ledning, og knivstakk henne to ganger i ryggen med en kjøkkenkniv, melder ifinnmark.no.

Samboeren ble sendt til Hammerfest sykehus med alvorlige skader, men tilstanden skal være stabil.

Den siktede sa seg ikke skyldig i voldtekt under fengslingsmøtet, men sa seg skyldig i å ha knivstukket sin samboer.

Politifullmektig Guro Angel Steffensen sier politiet ser svært alvorlig på hendelsen. Foto: André Bendixen / NRK

Tidligere dømt for voldtekt

Mannen, som er i 20-årene, er tidligere dømt for voldtekt og trusler mot den samme kvinnen.

Han ble da dømt til tre år og én måned i fengsel, for den hendelsen.

Dommen ble da anket, men anken ble nylig trukket, melder ifinnmark.no.

Mannens forsvarer, Håkon Helsvig, sa under fengslingsmøtet at hans klient ønsker å starte soningen av sin tidligere dom, i stedet for fire ukers varetektsfengsling for voldsepisoden natt til torsdag.

– Da er det rett i fengsel, så får politiet etterforske seg ferdig. Det kan man gjøre i soningstiden, sier Helsvig.

Mannens forsvarer Håkon Helsvig opplyste under fengslingsmøtet at hans klient ønsker å starte soningen av den første dommen, i stedet for å bli satt i varetekt. Foto: André Bendixen / NRK

Ble sammen igjen

Det var 28. januar at mannen sto tiltalt i Alta tingrett for voldtekt og trusler med kniv.

Mannen og kvinnen fortalte under den rettssaken at de fortsatt er kjærester, melder ifinnmark.no.

Da sa mannen at de hadde gått gjennom mye, både bra og dårlige ting.

– Vi har sagt at det som ikke er bra kan vi legge til side og heller prøve å fokusere på det gode. Vi er kjærester, men ikke samboere, sa kvinnen under den rettssaken.