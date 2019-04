Mann pågrepet og siktet for drap i Mehamn i Finnmark

Lørdag ca. kl. 10.50 ble to personer pågrepet i tettstedet Gamvik i Finnmark.

– Den ene personen som er pågrepet er siktet for å ha skutt mannen i 40-årene som var bosatt i Mehamn, sier Tarjei Leinan Mathisen i politiet i Finnmark.

Siktede er en 35 år gammel mann, også bosatt i Mehamn. Det er en relasjon mellom avdøde og siktede. Politiet ønsker ikke å gå i detalj nå på hvilken relasjon det er snakk om.

Den andre pågrepne er en 32 år gammel mann som var sammen med siktede. Politiet vil undersøke nærmere hvordan og på hvilken måte han har vært involvert i hendelsen.

– De to pågrepne er nå tatt inn til Lebesby lensmannskontor påvente av videre etterforskning, sier Leinan Mathisen.

Lebesby lensmannskontor ligger i nabokommunen.

Tarjei Leinan Mathisen er lensmann i Porsanger i Finnmark politidistrikt. Foto: Samuel Idivuoma

Fikk melding om skudd like før halv seks

Det var like før klokken halv seks at politiet fikk melding om at et skudd var avfyrt i en bolig i Mehamn i Gamvik kommune. Da de kom til stede var mannen fortsatt i live.

Det ble gitt førstehjelp og forsøkt gjenoppliving på stedet, men mannens liv sto ikke til å redde og han ble erklært død.

Politiet mobiliserte store styrker for å finne gjerningspersonen

– Vi hadde en sterk formening om at de to var involvert i saken på en eller annen måte. Pågripelsen har styrket mistanken, sier Leinan Mathisen.

Politiressurser fra Kirkenes og Vadsø skal bistå politiet i Mehamn. I tillegg er det også sendt ut mannskap fra Alta.

– Det jobbes for fullt med saken og vi vil nå sette inn ressurser på taktisk etterforskning og kriminaltekniske undersøkelser på åstedet. Det er fortsatt mye som gjenstår, men vi føler vi har brukbar kontroll for å jobbe videre, sier lensmannen.

Foto: Knut-Sverre Horn / NRK

Kriseteam vil ta vare på berørte

Ordfører i Gamvik, Trond-Einar Olaussen, sier kommunen har blitt orientert av politiet om hendelsen, og har opprettet krisestab i kommunen som skal bistå berørte av hendelsen.

– Alle kjenner alle og det er en tragedie. Samfunnet kommer til å bli veldig berørt av denne hendelsen. Vi må ivareta de involverte på en god måte, sier ordføreren.

Gamvik er en liten kommune med litt mer enn 1100 innbyggere nordøst i Finnmark.