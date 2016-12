Mann pågrepet etter brann i Lakselv

– Meldingen vi fikk i går kveld var at en person forsøkte å komme seg inn i et hus i Lakselv. Like etterpå begynte huset å brenne. Vi har mistanke om at brannen er påsatt, sier Jan Olav Schjølberg, operasjonsleder i Finnmark politidistrikt.

Etterpå fant politiet en mann de var på utkikk etter. Mannen lå bevisstløs og kunne ikke gjøre rede for seg.

Siktelse vurderes

Han ble fraktet til sykehuset i Hammerfest, og ligger nå der under vakthold av politiet.

Lensmann Tarjei Leinan Mathisen i Porsanger sier til det vil bli vurdert å ta ut siktelse.

– Den formelle siktelsen er dog ikke klar enda, men det vil bli vurdert etter at mannen har forklart seg. Men vi må vente til mannen er i stand til å forklare seg, sier lensmannen.

Var tilstede

– Vi vet det har vært en brann og at den er påsatt. Vi vet og at vedkommende som ligger på sykehus var tilstede da brannen oppsto. Nå jobber vi med etterforskning som består av både tekniske etterforskning og avhør, sier Leinan Mathisen

Operasjonsleder Jan Olav Schjølberg i Finnmark politidistrikt sa tidligere på dagen at de har mistanke om at mannen har noe med brannen å gjøre..

– Vet dere noe mer om foranledningen?

– Det har vært en diskusjon mellom eier og denne personen, sier Schjølberg.

Politiet vet ikke om det er utleieboliger i huset, men avisa ifinnmark skriver at det skal være to slike utleieboliger.

Politiet skal nå etterforske saken videre, og vil gjennomføre en åstedsundersøkelse og videre avhør. Foto: Privat

Slo med spade

Vitner NRK har snakket med sier det var en beboer og en annen mann som i forkant startet en slåsskamp. Beboeren fikk overtaket og slo ned den besøkende, før han gikk inn i huset.

Mannen som ble slått ned skal så ha tatt en spade og forsøkt å slå seg gjennom en dør og et vindu.

Vitnet mener brannen startet i inngangspartiet til huset.

Politiet vil nå etterforske saken, ta åstedsundersøkelser og gjøre avhør, sier Schølberg.

– Er det vanlig å ligge på sykehus under vakthold?

– Han er mistenkt for ganske alvorlig forhold, så vi er interessert i at han ikke beveger seg fra sykehuset, og at vi har ham i varetekt til vi har gjort avhør, sier operasjonslederen.