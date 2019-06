Politiet har rullet opp en stor svindelsak, og over 20 Liverpool-supportere har anmeldt en mann for billettsvindel.

– Jeg skjønner at folk er fortvilet, det er jo en drøm man får knust, sier Christer Johansen fra Hammerfest.

Han er en av mange fotballsupportere i Finnmark og andre steder i Norge som skal ha blitt svindlet av en mann fra Finnmark.

Christer Johansen fra Hammerfest er en av mange Liverpool-supportere som skal ha blitt svindlet. Johansen er i tillegg barndomskompis med den siktede. Foto: Privat

Det var altaposten.no som omtalte denne saken først.

En mann skal ha solgt billetter og turpakker til mesterliga-finalen. Da billettpakkene uteble uken før finalen begynte en stor svindelsak å rulles opp.

Det er foreløpig ikke klart hvor mange som skal ha blitt svindlet, men politiet har opplyst at av over hundre personer kan være involvert. Da er det snakk om pengesummer på flere hundre tusen kroner

Fredag siktet politiet i Finnmark mannen for svindel, mens hans samboer er siktet for medvirkning.

– Han har tidligere vært pågrepet i et annet saksforhold, men det er ikke i år. Han ble da pågrepet i samme type sak – bedrageri, sier påtaleansvarlig i Finnmark politidistrikt Thomas Darell til nordlys.no.

Påtaleleder Thomas Darell i Finnmark politidistrikt jobber nå med å få en oversikt over hvor mange som skal ha blitt svindlet av en mann fra Finnmark. Foto: Allan Klo / NRK

Har ikke blitt avhørt

Mannen og hans samboer ble pågrepet fredag. Hans forsvarer, Nicolai V. Skjerdal, bekrefter at han fortsatt sitter i varetekt, men at han ennå ikke er avhørt. Den siktede avviser at han har prøvd å lure noen.

Advokaten opplyser at et rettsmøte vil finne sted på mandag.

– Avhør i saken er på nåværende tidspunkt ikke aktuelt. Av den grunn at han sitter i varetekt i Finnmark, og jeg er i Oslo. Det kommer ikke på tale med noe avhør før jeg har fått muligheten til å snakke med han.

Videre forteller Skjerdal at det ifølge han er et spørsmål om skyld.

– Jeg har foreløpig bedt om, men ikke fått sakens dokumenter. Det vil si at jeg har begrenset grunnlag til å gå inn på mistankegrunnlaget. Det jeg kan si er at i den grad det skulle være grunnlag til å knytte det aktuelle forhold til min klient, så er det fra hans side ikke snakk om å ha forsøkt å lure noen.

Den siktede finnmarkingen forsvares av Nicolai V. Skjerdal. Foto: Fend advokatfirma

Samboeren ble løslatt på fredagskvelden. Hennes forsvarer Gisle Loso sier at hun avviser å ha noen medvirkning i saken.

– Det at hun skal ha vært med på det her, det avviser hun, sier Loso, som legger til at det er begrenset hva han kan si før han har sett politiets siktelse på mandag.

Mange berørte

Mange kjente også billettsvindleren godt, og kjøpte derfor finalebillettene i god tro.

Christer Johansen var barndomskompis med mannen som har stått bak svindelen.

Johansen opplyser at han kjøpte en finalepakke til 15.500 kr i god tro, og han sier at man kanskje ikke ser alle fallgruvene når man kjøper billetter til noe som er en stor drøm for alle som elsker fotball.

Mannen som nå er siktet for svindel, har tidligere solgt billetter til Liverpool-kamper. Han har også hatt et godt rykte blant supporterne.

– Hele saken er trist. Uten at jeg vet hvorfor eller forsvarer det som har skjedd, sier Johansen, som håper folk anmelder saken, men samtidig ikke henger ut personen på sosiale medier eller liknende.

– Når det er en venn så må man se litt forbi de her pengene også. Nå er han nede, og man sier jo som Liverpool-supporter, «You'll Never Walk Alone».

Det er svært mange som støtter både Liverpool og Tottenham, og mange har vært villig til å betale ganske mye for å støtte laget i lørdagens mesterliga-finale i Madrid. Foto: Oddleif Løseth / NRK

Svartebørsen

Det er mange som vil se finalen i Madrid, men det er få finalebilletter. Liverpool FC og Tottenham Hotspurs ble begge tildelt 17.000 billetter hver til finalen. Wanda Metropolitano Stadion kan romme 63.500 tilskuere.

4000 ble lagt ut på det åpne markedet, de resterende billettene til mesterliga-finalen har gått til sponsorer og andre samarbeidspartnere til UEFA.

Det er dermed mange som har prøvd å få tak i billetter på svartebørsmarkedet, og det er her mange har sett en mulighet til å tjene penger på desperate fotballsupportere.

Mannen fra Finnmark skal ha solgt billetter og turpakker til mesterliga-finalen.

Finnmarkingen skal ha tilbudt folk pakker med både billetter, hotell og fly til Madrid. Det hadde en prislapp på over 16.000 kr. I tillegg kjøpte også mange enkeltbilletter for 6500 kr og oppover.

Det er ikke bestandig like enkelt å få tak i billetter til en konsert eller et idrettsarrangement. Da blir det fristende å kjøpe billetter på svartebørsen. Foto: Nyhetsspiller

Svindlere flere steder

Liverpool FCs norske supporterklubb opplyser at det er flere som har svindlet fotballsupportere på billettjakt. De melder at to supportere har blitt lurt av en mann fra Vestlandet.

– Billettene har blitt solgt oss uten at det på noe tidspunkt var meningen om at de skulle leveres oss, sier Roy Nordanger til liverpool.no.

Han og kompisen ble svindlet for 10.000 kr.