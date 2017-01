Mann forsøkte å tenne på politistasjon

– Litt over klokka 11 i dag så var det en person som kom inn i resepsjonen på politistasjonen medbringende en kanne med bensin, forteller operasjonsleder Lars Gaupseth i Finnmark politidistrikt.

En mann i 40-årene tømte bensin på gulv og møbler ved inngangspartiet til Vadsø politistasjon, og opplyste at han ville tenne på stasjonen.

Personell i skranken reagerte raskt og mannen ble umiddelbart pågrepet av politiet, uten å klare å tenne på, eller at noen kom til skade.

Men Gaupseth sier de opplevde situasjonen som dramatisk.

– Det er helt klart alvorlig. Det er kanskje bare tilfeldigheter at det går så bra som det går. Jeg vil berømme de som fikk varslet og de politifolkene som fikk kontroll på vedkommende før han rakk å tenne på, sier operasjonsleder Lars Gaupseth.

Operasjonsleder Lars Gaupseth sier de ansatte blir ivaretatt og fulgt opp etter hendelsen.

Mannen er nå satt i politiets varetekt og vil bli avhørt. Han vil også framstilles for lege i løpet av dagen for en vurdering av hans helsetilstand.

Ingen indikasjon på terror

Politiet har ingen indikasjoner på at hendelsen er et forsøk på en terrorhandling. Mannen er kjent for politiet fra før og er tidligere domfelt for trusler.

Politiet i Vadsø har økt beredskap og det er gitt bevæpning i forbindelse med hendelsen. Ekspedisjonen på politistasjonen er midlertidig stengt, skriver politiet i pressemeldingen.

De ansatte blir nå ivaretatt av sine ledere på politistasjonen sier Gaupseth.

– Vi har et eget oppfølgingsprogram for de ansatte som har opplevd dette. Denne hendelsen vil bli gått igjennom og vurdert, sier han.