Midt inni bilen står det «Penthouse». Mellom setene finnes to kjøleskap. På veggen en Apple-TV, og ned fra taket kommer dobbeltsenga.

Rudi Nærums trailer er noe litt utenom det vanlige.

– Jeg fikk bygge denne bilen akkurat slik jeg ville ha den. Det er jeg som har bestemt hvordan den skal være, både innvendig og utvendig. Han sa «bare bygg!», sier Rudi Nærum.

Mannen som ga grønt lys til Rudi heter Thor Charles Vekve.

I Alta-firmaet Lasting og Transport har nemlig flere av sjåførene fått frie tøyler til å bygge bilen slik de selv ønsker.

– Når flinke folk dukker opp, og det viser seg at de har langsiktige mål, går det faktisk an å investere i slike biler, sier Vekve, som står bak bilparken sammen med sønnen Charles Andre.

Etter nesten ni måneder i Danmark kom lastebilen Rudi har ventet på til Norge denne våren. Her i Kirkenes, der Nærum bor når han er hjemme. Foto: Erik Andreassen

– Finnes ikke mange gode sjåfører

Thor Charles sier det har blitt svært vanskelig å få tak i gode sjåfører.

– Det er mye som kreves i dag. Du skal være meget dyktig, og det finnes ikke mange sånne. Jeg tror jeg har ordene i behold hvis jeg sier at det kun er rundt to prosent av sjåførene på slik kjøring vi driver med, mener Vekve.

Utfordringen med å finne sjåfører, og dyktige sådan, er det ikke bare Vekve og firmaene som driver med langtransport som har.

Thor Charles Vekve synes det er greit å investere i de gode sjåførene – så lenge de har ordenssans. – Du kan ikke levere en dyr bil til en som ikke klarer å holde gutterommet sitt i orden. Det går ikke an. Det blir lagt så mye penger inn i «hytta» at det må være en mann som klarer å holde det rent både innvendig og utvendig. Da går du gjennom nåløyet, understreker han. Foto: Jonatan Ottesen

– Skrikende behov etter sjåfører

Administrerende direktør i Norges Lastebileier-Forbund, Geir Mo, forteller at bedriftene mangler nesten tusen sjåfører i dag.

3200 norskregistrerte bedrifter er organisert i forbundet.

– Vi har et skrikende behov etter sjåfører. Vi trenger rundt tusen nye sjåfører hvert år de neste 10–15 årene hvis vi skal opprettholde våre bedrifters andel av det totale transportvolumet. Det er i tillegg til de vi skal erstatte som går av med pensjon, sier Mo.

– Hvorfor har det blitt slik?

– Det er en kombinasjon av yrkesattraktivitet og den økende mangelen på arbeidskraft som vi ser i mange næringer og bransjer. Samtidig vokser transportbehovet, sier Mo, og tilføyer:

– Det å få ungdom til å kjøre langtransport i dag, med å sove på en busslomme i Østerdalen eller en annen plass, er krevende. Mange vil jo gjerne hjem til familien sin på ettermiddagen. Men mesteparten av gods i Norge fraktes ikke langt.

Administrerende direktør i Norges Lastebileier-Forbund, Geir A. Mo sier forbundet bruker svært mye tid på rekruttering. Foto: NRK

– En knalljobb

Med en 1,20 meter bred madrass og egen aircooler, ligger i hvert fall forholdene til rette for en god natts søvn i «Rudis Penthouse».

– Det er ikke alle som klarer det å kjøre fra Stavanger til Alta, og så stå der i ni timer og kjøre samme veien ned igjen. Det er liksom ikke for alle, sier Nærum.

Selv er han ikke i tvil. Han har drømmejobben.

– Jeg liker å være på farten, og jeg liker nye plasser. Jeg synes det er en knalljobb. Det er liksom ikke det samme hver dag fra syv til tre, hjem og lage middag og møte den sure kjerringa som står der. Uff, jeg vet ikke. Det her er jo livet!

Rudi Nærum har gitt traileren navnet «Penthouse». Inne i lastebilen er det strengt skoforbud. Foto: Erik Andreassen

Per dags dato utdannes det ifølge Mo både for få sjåfører og lærere. I noen fylker er det imidlertid ikke interessen for yrket det står på.

– I flere fylker er det flere søkere enn plasser, så nå arbeider vi mot fylkeskommunene og staten for å forsøke å få flere plasser. Lånekassen kan finansiere utdanningen fra og med denne høsten, så vi håper også det skal bidra til at flere velger denne veien, sier Mo.