Mæland frykter at Finnmarks-opprør kan velte hele regionreformen

– Jeg tror det kan få konsekvenser for resten av landet, og det er alvorlig. Da må nok Stortinget drøfte hva de vil gjøre, sier Mæland om hva som skjer dersom Finnmark lykkes i kampen mot å bli slått sammen med Troms.

Prosessen med å slå sammen de to nordligste fylkene er i øyeblikket helt fastlåst. Mandag møter Troms til et møte på Mælands kontor for å diskutere veien videre, mens Finnmarks fylkesordfører ikke stiller.

Fredag møtte kommunalministeren Finnmarks fylkesvaraordfører Tarjei Jensen Bech (Ap) til debatt på Arendalsuka. Her var temaet de nye regionene, og om de bare var bråk, eller kraftsentre. Tidligere pressemann Terje Svabø ledet debatten på oppdrag fra Arendalsuka.

Kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland møtte til debatt under Arendalsuka fredag. Der sa hun at Finnmarks oppførsel kan ødelegge for alle sammenslåingsprosessene. T.v. fylkesvaraordfører Tarjei Jensen Bech. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

– Ikke mulig med sammenslåing

Tarjei Jensen Bech tok til ordet for at regjeringen ikke forstår Finnmark. Han trekker fram det tydelige neiet under folkeavstemningen tidligere i år, der 87 prosent av dem som valgte å gå til stemmeurnene stemte nei.

På spørsmål om Finnmark fylkeskommune ikke har respekt for landets lovgivende forsamling Stortinget, svarer han at politikerne i nord jo har prøvd.

– Men det har altså ikke vært mulig. Og flere jurister har stilt seg kritisk til vedtaket. Det har ikke vært noen utredning, og reformen har ikke vært på høring, sier Bech.

– Kommer dere til å sabotere ethvert arbeid for å få til sammenslåing?

– Ja, altså. Vi er imot. Jeg føler at jeg har et sterkt mandat fra Finnmarks befolkning, som sier et klart og tydelig nei. Vi har prøvd, men det har altså ikke vært mulig. Vi risikerte å måtte flytte all makt ut av Finnmark, og det er ikke akseptabelt, fastslår Bech.

Men han har ikke noe ønske om å felle regionreformen. Fylkesvaraordføreren tror Finnmark, hvis de får stå alene, kan løse de nye oppgavene vel så godt.

– Det er ikke størrelsen som avgjør, det er tjenesten som leverer som har betydning, sier Bech.

Fylkesvaraordfører Tarjei Jensen Bech (Ap) stemte tydelig imot å gå videre til fellesnemnda under fylkestinget før sommeren. Her sammen med fylkesordfører Ragnhild Vassvik (Ap), som fredag er i Nordkapp sammen med statsminister Erna Solberg.

To stortingsvedtak

Mæland viste på sin side til at regionreformen – og dermed også sammenslåingen – er vedtatt av Stortinget to ganger.

– Det handler om prinsipper. Du kan være rivende uenig, men når Stortinget har fattet vedtak, må det følges opp, sier statsråden.

– Men vil du ikke høre på befolkningen i nord?

– Jo, i høyeste grad. Det er få steder jeg har tilbrakt mer tid det siste halve året. Men de kan ikke boikotte det Stortinget bestemte. Man kan argumentere og jobbe imot noe, men når Stortinget har fattet en beslutning må man rett og slett forholde seg til det, sier Mæland.

– For dette handler ikke bare om Finnmark. Dette handler generelt om hvordan vi skal forholde oss til Stortinget.

Når Stortinget samles i oktober er det duket for en tredje runde om Finnmark-Troms som et nytt storfylke. Senterpartiet har varslet et forslag som tar sikte på å parkere sammenslåingen.

– Stortinget bestemmer selv hva de vil vedta. Og ja, det er varslet en ny sak i høst, sier Mæland.