Må avlive rein etter hundeangrep: – Den pines i hjel

Selv er Buljo på vei opp på fjellet for å finne den drektige simla som ble angrepet i går – og avlive den.

– Den er såpass skadet at den bare pines nå. Det er ikke sjanse, den må avlives, sier Buljo til NRK.

Én mann under etterforskning

Politiet i Finnmark bekrefter overfor NRK at én person er under etterforskning etter at tre hunder i går ettermiddag gikk til angrep på et reinsdyr langs veien mellom Hammerfest og Kvalsund.

NRKs reporter Allan Klo kom kjørende forbi stedet og ble vitne til at reinsdyret forsøkte å forsvare seg med geviret mot hundene.

– Reinsdyret var blodig, og prøvde å forsvare seg mot angrepet. Vi stoppet og gikk ut av bilen for å prøve å jage vekk hundene. To av de sprang vekk, mens den tredje, som virket mest aggressiv, ble stående og se på reinsdyret og deretter på oss, sier Klo.

NRK får opplyst av politiet at hundeeieren har status som mistenkt i saken. NRK har flere ganger vært i kontakt med hundeeier, men han ønsker ikke å kommentere saken.

Reineier Buljo forteller at han torsdag var i kontakt med hundeeieren.

– Han beklaget veldig det som var skjedd. Forklaringen var at hundene var inne i en inngjerding, men at gjester som var på besøk hos ham slapp hundene ut.

Vil ha hunden avlivet

Buljo forteller at hunder fra tid til annen jager reinen, men at torsdagens angrep var helt spesielt.

– Det er sjelden jeg ser reinen har så store sår etter angrep. Her har jo hunden nærmest bitt i stykker reinen.

– Vil du kreve å få avlivet denne hunden?

– Ja, det er nok best. En slik hund slutter ikke med disse angrepene. Vi har mye rein i området hele sommersesongen, og snart er kalvingen i gang. Jeg føler meg ikke trygg på at hunden ikke vil angripe igjen, sier Buljo.

Buljo skal nå vurdere om han også vil kreve avlivning av de to andre hundene som var på stedet da NRKs reporter oppdaget angrepet torsdag.

Fra 1. april til 20. august er det båndtvang. Ifølge hundeloven kan reineier avlive hunder som går til angrep på dyrene.