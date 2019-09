Lydloggen: «Vi kommer oss ikke ned til krasj-stedet»

Spill av lyd

Mayday, mayday, mayday This is Redlift 01.

We have one helicopter crashed southwest of Alta.

Any other reading Redlift 01?

Et Widerøe-fly svarer at de hører meldingen:

Redlift 01 - from Widerøes 56C We read you.

Afirmed, this is Redlift 01. Vi så en brann i skogen.

Vi så en brann i skogen. Når vi kommer nærmere er det et helikopter som ligger krasjet der.

Any reading Redlift 01: Vi burde sende en Seaking eller noe sånt. Vi kommer oss ikke ned til krasj-stedet.