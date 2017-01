Lever det gode liv i Russland

På ei tomåls tomt i utkanten av Murmansk har han nylig bygd seg en norsk enebolig sammen med sin russiske kone.

– Jeg har ikke møtt på noen praktiske problem. Ettersom området er regulert som et hytteområde har det ikke vært noen spesielle krav til bygget. Dermed har vi kunne bygge etter våre ønsker, sier Svein Grande.

Norsk standard

Eneboligen er bygd etter norsk standard. Det meste til bygget er kjøpt i Murmansk, men noe er også kjøpt i Kirkenes. På norsk side har han hovedsakelig kjøpt isolasjon og vinduer.

VILLMARK: Familien Grande drar ofte på skutertur. Foto: Bård Wormdal

Svein setter pris på skuterturer sammen med familien hjemmefra. Her er det ingen begrensninger på skuterkjøring, og mulighetene for friluftsliv er gode. Han mener det er mange vrangforestillinger i Norge om Russland.

– Jeg synes at her i Russland er man bedre til å ta vare på hverandre. Jeg har aldri opplevd noe ubehageligheter ved å bo her. Jeg føler meg ikke begrenset på noen måte, sier Grande.

Guttene snakker kun russisk

Guttene hans, Snorre, Sondre og Leif, har levd hele livet i Murmansk. Tross norsk far og kontakt med familie i Norge, snakker gutteflokken kun russisk. Det er ikke Svein Grande like fornøyd med.

– Kona mi snakker kun russisk, og jeg snakker russisk. Da blir det russisk hjemme. Ungene går i barnehage der det går i russisk. Den eldste har begynt på skolen der det også går i russisk. Sånn er det.

– Men vi har det på programmet å lære norsk. Guttene må jo kunne norsk, sier Grande.

Snorre, Leif og Sondre snakker kun russisk. Foto: Bård Wormdal

Bakgrunn som gårdbruker

Tidligere var Svein Grande gårdbruker på grensa til Sverige i Verdal kommune i Nord-Trøndelag. Grande ble med på en fylkeskommunal utviklingsordning med Hvite-Russland da en sønn ville prøve å drive gården. I Minsk lærte Grande seg russisk.

Med russiskkunnskaper samt bakgrunn fra plattformbygging fikk Grande tilbud om å lede entreprenørbedriften «Reinertsen» sin avdeling i Murmansk. Trønderens oppfatning av Russland er i løpet av disse årene endret seg radikalt.

-– Jeg opplever veldig at fordommer kommer fra folk som ikke har vært her i det hele tatt. Det blir litt som når barna får servert fisk: «dette liker vi ikke». Og er det slik at nabobarna heller ikke liker fisk blir det helt umulig. Selv om fisken er både delikat, velsmakende og helsebringende, sier Svein Grande.