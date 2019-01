Helge Stærk ifra Kirkenes merket at han hadde litt grumsete og uklart syn.

Fastlegen hans fant i tillegg ut at han hadde dobbeltsyn på det ene øyet, og fikk derfor en mistanke om grå stær.

Derfor bestilte han en time til Stærk på sykehuset i Kirkenes, for å la en spesialist se nærmere på øynene hans. Svaret han fikk hadde verken han eller fastlegen forventet.

– Det tok litt tid før jeg fikk svar, men da jeg fikk svar ble jeg litt overrasket. For Kirkenes sykehus ville at jeg skulle gå til optiker for å sjekke øynene videre, sier Helge Stærk.

Han ble nektet time til en øyeundersøkelse fordi Kirkenes sykehus ikke hadde kapasitet til å følge han opp. Selv om fastlegen hans hadde henvist ham til deres spesialister.

– Det er helt utrolig å avslå på grunn av kapasitet. Det hadde aldri legen min hørt om før, og det har aldri jeg heller, sier Stærk.

Helge Stærk fikk ikke konsultasjon på Kirkenes sykehus. Årsaken til avvisningen var liten kapasitet. Det er ikke en lovlig grunn, sier assisterende fylkeslege i Finnmark. Foto: Ksenia Novikova / NRK

Ikke en lovlig begrunnelse

– Det er ikke en lovlig begrunnelse, sier assisterende fylkeslege Bjørn Øygard til NRK.

Sykehuset kan vurdere om det er andre gode løsninger enn det legen har tenkt, men hvis de avviser en henvisning, skal de være rent medisinske grunner til det.

At sykehuset har kapasitetsproblemer er ikke en slik grunn.

– Om sykehuset selv ikke har kapasitet, så skal pasienten henvises til et annet sted i spesialisthelsetjenesten slik at forsvarlighetskravet ivaretas, sier Øygard.

Bjørn Øygard er assisterende fylkeslege i Finnmark. Han er tydelig på at det sykehuset har gjort er ulovlig. Foto: privat

Har mistet tilliten

Helge Stærk opplyser at legen hans ikke har godtatt avvisningen, og at han har sendt et nytt krav.

Han mener sykehuset uttrykker mistillit til legen, og at optiker bare er en omvei, siden sykehuset uansett må undersøke saken selv, før de behandler øyet hans.

Selv har Stærk mistet tilliten til det offentlige helsevesen.

– Har de ikke kapasitet, så kan de anbefale meg fritt sykehusvalg. Slik at jeg kan velge et annet sykehus som har kapasitet. Det er det offentliges oppgave, for det jo derfor vi betaler skatt, moms og diverse avgifter, sier en frustrert Stærk.

Legen til Stærk har nå bedt sykehuset i Kirkenes om en ny time.

Kirkenes sykehus ble bedt om å kommentere saken allerede mandag for en uke siden, men de har valgt å ikke stille til intervju.