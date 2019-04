Leah (6) må reise 60 mil for å komme til fastlege

Lena Gustavsen, mannen Kim, og de to døtrene Leah og Ella flyttet fra Tromsø til Alta i desember, og har fortsatt ikke fått fastlege i Finnmarks største by.

– Da vi kom hit, så vi at det var kjempelange ventelister hos alle fastlegene. Da tok jeg kontakt med helsesenteret, og spurte: hvis det er noen av oss som blir syke, hvordan er det vi gjør det da?

Svaret Lena Gustavsen fikk var at om det var kritisk kunne de kontakte legevakta.

Ikke kritisk nok

De siste seks ukene har datteren Leah vært mye syk, og siden hun ikke har blitt frisk av seg selv, tok foreldrene etter hvert kontakt med legevakta.

– Der svarte de at så lenge det ikke er noe som er kritisk, så tar de ikke blodprøve en gang, sier Gustavsen.

Hun forteller at det er en fortvilet situasjon å være i.

– Det er ikke greit. Spesielt ikke for seksåringen vår.

Leah Ivanowitz har vært syk over tid, og mamma Lena Gustavsen ønsker å finne ut hva som feiler henne. Men, siden datteren ikke er akutt syk, får hun ikke legehjelp i Alta. Foto: Erlend Hykkerud

Reiser i 12 timer

Resultatet av at Leah ikke får legehjelp i Alta er at mamma Lena må reise med datteren 60 mil, til Tromsø, der den gamle fastlegen deres holder til.

Da hun fortalte legen om sykdomsbildet til datteren, ønsket ikke legen at de skulle måtte vente lenger med å få utredet hva som feiler henne, og dermed må de altså reise til Tromsø.

Det betyr seks timer hver vei, overnatting på hotell, og to dagers tapt arbeid for mor.

Og siden de skal til fastlege og ikke på sykehus dekker ikke Pasientreiser noen av kostnadene familien har som følge av turen.

Gustavsen syns det er en håpløs situasjon å være i. Hun hadde ikke ant at det kunne gå an å måtte vente så lenge på fastlege.

– Fire måneder syns jeg er altfor lang tid. I hvert fall når det er snakk om at ungene mine skal ha samme fastlege som meg. Jeg syns det er for lenge for et barn å ikke skulle ha noen å gå til når de trenger helsehjelp.

Lena Gustavsen opplever at det er en håpløs situasjon å være i, når de ikke får legehjelp til datteren. Foto: Erlend Hykkerud

Kommunens ansvar

Fastlegeordningen ble innført i Norge 1. juni 2001. Det er kommunene som eier fastlegeordningen, og det er hver enkelt kommune som skal sørge for at det er nok fastleger.

Kommuneoverlege Kenneth Johansen sier at de jobber med å løse problemet med for få leger i Alta. Ifølge Johansen skal det utlyses to nye fastlegehjemler i kommunen, til et nytt legekontor i sentrum.

– Vi satser på å ha nye fastleger på plass i nye lokaler i løpet av sensommeren, og at vi da skal ha en normalisert situasjon.

Han sier at situasjonen til Lena Gustavsen og barna er uheldig. Samtidig erkjenner han at de har slitt en god stund med å løse legekrisen i kommunen.

– Det har blitt ganske mye vanskeligere å rekruttere fastleger den siste tida, det gjelder hele landet. Samtidig er en del av utfordringen vår at arbeidsbyrden til fastlegene er så stor at de stadig søker om å redusere antallet pasienter på listene sine, forklarer Johansen.

NRK har tidligere fortalt om en fastlege i Alta som til slutt valgte å si opp si opp, fordi hun jobbet 16 timer daglig.

Kommuneoverlege Kenneth Johansen forteller at kommunen over tid har forsøkt å løse legekrisen i Alta, og at han håper at situasjonen vil være normalisert i løpet av sommeren. Foto: Stian Strøm / NRK

Rykker tilbake til start?

Lena Gustavsen forteller at hun nylig var inne på fastlegelista og sjekket hvilken plass hun står på i køen.

– Nå står jeg som nummer fire. Men så har jeg fått høre at denne legen kanskje skal slutte. Da lurer jeg på, får jeg beskjed om det? Blir jeg satt i en ny kø? Hva gjør jeg da? Rykker jeg tilbake til start?

Kommuneoverlege Kenneth Johansen forteller at kommunen ikke aner hvor mange pasienter det faktisk er som mangler fastlege i Alta.

Årsaken til det er at man regner med at en del av personene som står på venteliste hos fastleger er altaværinger som allerede har fastlege i byen, men som ønsker å bytte.

– Hvis personer som ikke har fastlege har behov for øyeblikkelig hjelp, vil vi prøve å hjelpe dem på legevakta. Hvis ikke, vil vi i det lengste anbefale dem å forholde seg til den fastlegen de har – og har hatt tidligere – inntil vi klarer å skaffe nye fastlegeplasser i Alta, sier Johansen.