På en facebookside ble videoen som sjåføren selv filmet, lagt ut offentlig. Den viser en reinflokk på omkring 20 dyr, som løper for livet foran kjøretøyet.

I sosiale medier koker det rundt den omstridte videoen etter at SVT Sápmi omtalte hendelsen.

Sterke reaksjoner på videoen i kommentarfeltet på SVT Sápmi sin facebookside, etter at de delte saken. Foto: Skjermdump

Ifølge den svenske kanalen hadde videoen over 200 kommentarer på facebookgruppa der sjåføren delte videoen. De fleste viste misnøye over sjåførens oppførsel.

Arbeidsgiver tar avstand

I et skriftlig svar til SVT Sápmi sier sjåføren at han ikke ser på kjøringen etter reinsdyrene som dyreplageri.

Etter publiseringen av saken i Sverige har imidlertid videoen som sjåføren selv publiserte blitt tatt ned. Og i en ny SMS til SVT har han endret mening om saken:

– Det kan hende jeg feilbedømte situasjonen. Og det ber jeg om unnskyldning for, skriver sjåføren i en SMS.

Arbeidsgiveren til den svenske sjåføren tar avstand fra hendelsen.

– Det er så dumt, så vi tar klar avstand fra hele greia. Det er helt forkastelig, det finnes ingen grunn til å gjøre dette. Det er ingenting å si for å forsvare ham i denne saken, sier arbeidsgiveren til SVT Sápmi.

Lastebilsjåfør jager reinsdyrflokk i høy hastighet. Foto: Skjermdump

– Katastrofale følger

Nils Henrik Sara, tidligere leder for Norske reindriftssamers landsforbund (NRL), mener oppførselen er forkastelig.

– Dette er dyreplageri. At folk kan gjøre noe sånn er motbydelig.

– Det er skremmende å se at folk kan gjøre slikt, med å presse reinen langs veien. Man ser jo at det er dyp snø på begge sider, og da har jo ikke reinen noen rømningsvei ut av situasjonen. Det er merkelig at folk kan gjøre noe sånn, sier han.

– Det viktige her er at det blir tatt opp og at det blir konsekvenser til de som oppfører seg slik, sier Nils Henrik Sara. Foto: Liv Inger Somby

Videre forteller Sara at slike hendelser dessverre skjer.

– Det skjer heldigvis ikke ofte, men det skjer. Jeg har sett med min egen flokk at folk gjør akkurat det samme. Dette kan kanskje minne folk på at sånn gjør man ikke. Det er farlig.

Dersom det hadde kommet en bil imot, ville følgene vært katastrofale, ifølge Sara.

– I verste fall kunne det ha kommet en møtende bil, og kanskje i samme størrelse. Det ville blitt en total krasj, fordi reinen ikke har mulighet til å snu eller stoppe opp.