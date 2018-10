Lærer siktet for seksuelt krenkende atferd mot elever

En mannlig lærer er siktet for seksuelt krenkende adferd mot elever på en skole i Alta.

Politiet har gjort beslag av datautstyr og annet elektronisk utstyr, som vil bli analysert.

De har foreløpig ingen opplysninger om at den ansatte har begått overgrep mot elever på skolen.

Den siktede er avhørt, i tillegg til vitner.

– Jeg kan ikke gå inn på detaljer i avhør, sier seksjonsleder for felles etterforskning i Finnmark politidistrikt, Kenneth Nilsen.

Den siktede læreren har foreløpig ikke fått oppnevnt forsvarer.

Det var Altaposten som først omtalte saken.

Rådmann i Alta kommune, Bjørn Atle Hansen, har suspendert læreren som de mener har opptrådt krenkende mot elever på sosiale medier. Foto: Alta kommune

Kommunen oppdaget atferden

Det er Alta kommune som sendte bekymringsmelding, på vegne av skolen, til politiet.

Rådmann Bjørn Atle Hansen sier de sendte bekymringsmeldingen for cirka en måned siden.

– Det var en lærer som vi mente hadde opptrådt med krenkende meldinger på sosiale medier. Meldingene mente vi ikke var forenlig med hvordan en lærer skal opptre mot elever på en skole, sier rådmannen i Alta.

Læreren er suspendert fra sin stilling.

Kommunen vil nå avvente den videre etterforskingen før de kan si hva de gjør med saken.

– Vi er i beredskap. Så blir det videre etterforskningen som vil avdekke om det er noe annet i det eller om saken blir henlagt.

Innkalt til foreldremøte

Politiet har vært på skolen og informert elevene om siktelsen, og kjenner til at det florerer rykter om hendelsen.

– Det verserer en god del rykter om hva som har skjedd, så det er viktig for oss å møte elevene ansikt til ansikt for å fortelle hva vi vet foreløpig, sier Nilsen.

Men de vet foreløpig ikke hvor stort omfanget er.

– Det første vi skal gjøre er å gå gjennom det vi har gjort beslag av. I tillegg skal flere vitner avhøres, sier Nilsen.

Skolen som læreren var ansatt på har innkalt alle foreldre til et foreldremøte onsdag kveld. Her vil Alta kommune også være til stede, for å informere om det som har skjedd.

– Vi har kjørt et informasjonsmøte med klassene klassevis. Det for å gi en status i saken på hva politiet gjør, sier Bjørn Atle Hansen, som legger til at de vil ha personell på skolen til og med neste uke om noen skal ha behov for å snakke med noen.