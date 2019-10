– Det første dere kan se etter er hurtigkoblingen, en spake på siden av hjulet. Hvis den stikker rett ut, har noen løsnet på fremhjulet. Det er ikke bra og det er kjempeskummelt, sier Thomas Espejord til barna på Komsa skole i Alta.

Han er sykkelmekaniker og lærer nå elevene å sjekke at både bremser og hjul på syklene deres er i orden, før de slenger seg på setet.

Alta kommune har nemlig den siste tiden fått flere meldinger om løse hjulbolter og bremser på barnesykler – noe som fort kan føre til at barna faller og slår seg når de sykler fra skolen.

Elevene ved Komsa skole er fornøyd med kurset og det sykkelmekaniker Espejord har å lære bort. Foto: André Bendixen / NRK

Kommunen har derfor satt i gang et kurs for elevene, hvor de lærer seg å bruke ti sekunder på å sjekke sykkelen, slik at de trygt kan sette av gårde.

Samme dag som kurset på Komsa skole denne dagen, hadde omtrent 15–20 sykler løse bremser og hjul.



Sykkelmekanikere som NRK har snakket med i Alta sier at barnesyklene som de har fått inn på verksted med løse hjul og bremser ikke bærer preg av slitasje eller dårlig vedlikehold.

Alvorlige konsekvenser

Barna skal lære seg hvordan man ser om sykkelen er i riktig stand, og hvordan de fester eventuelle løse dekk og bremser selv. Uten den kunnskapen, kan konsekvensene bli alvorlige.

Deniz Pedersen (11) er en av elevene som har fått nytte av sykkel-fikse-kurset. Han er glad for det han har lært.

– Denne var faktisk åpen, så i dag lærte jeg faktisk å lukke den igjen ved å skru den inn, sier Deniz mens han peker på spaken ved siden av fremhjulet på sykkelen sin.

– Hjulet kan jo gå av hvis det er løst. Jeg ble ganske glad da jeg klarte å lukke den igjen, før hjulet kanskje hadde gått løs en dag, sier han.

Hjulet på sykkelen til Deniz var løst før kurset. Han festa det igjen selv, etter å ha lært hvordan. Foto: André Bendixen / NRK

Elleveåringen blir skremt av tanken på hva som kunne skjedd om han ikke hadde oppdaget at fremhjulet var løst.

– Hjulet kunne løsnet og jeg kunne ha falt av. Hvis det hadde vært fremhjulet kunne jeg flydd av sykkelen og skada meg skikkelig.

– Er du redd?

– Ja, jeg er faktisk ganske redd for å skade meg.

Bremser og hjul skrudd av

– Det er helt forferdelig. Det er klart at dette må vi gjøre noe med, sier Bente Haugen fra Alta kommune. Foto: André Bendixen / NRK

– Den her har ingen bremser. Her er alt skrudd ut, sier Bente Haugen, mens hun sjekker sykler ved skolen.

Haugen er ingeniør for vei og samferdsel i Alta kommune og er med på dagens sjekk av barnesykler.

Hun er overrasket over omfanget av pøbelstrekene.

– Jeg var ikke klar over hvor ille det var. Det var i hvert fall mellom 15 og 20 sykler, av de få vi sjekket, hvor bremsene var skrudd ut og fremhjulene er skrudd av.

Alta kommune ser alvorlig på det som kunne fått dramatiske følger. Her sjekker Bente Haugen elevenes sykler. Foto: André Bendixen / NRK

Rampestreker

Thomas Espejord er sykkelmekaniker hos Canyon jakt og fiske i Alta. Han har ikke tellingen på hvor mange barnesykler han har fått inn til reparasjon. Foto: André Bendixen / NRK

Frem til nå er det ingen som vet hvem som tukler med barnas sykler i Alta.

Espejord tror ikke det er noen som gjør det for å skade barna, men han har likevel har en oppfordring til foreldre.

– Det er sjokkerende. Foreldrene må snakke med barna sine om at det er en helt tåpelig idé. Jeg vil anta at det er rampestreker og at de ikke er aktivt ute etter å skade barn.

– Bør barna sjekke syklene hver dag?

– Ja, så lenge det er risiko for at noen har vært og sabotert, er de faktisk nødt til det.