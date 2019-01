Kystvakten: – Beredskapen er kraftig svekket

– Vi er strekt ut i alle ledd og det vil vi være helt inntil 2020. Da får vi to nye fartøy, sier Olsen til NRK.

Han er nestkommandør i Kystvakten og er bekymret for dagens beredskapssituasjonen.

– Kystvaktens beredskap er svekket ganske kraftig, sier Olsen.

Det er spesielt i Barentshavet beredskapen er svekket, mener han. Stadig forsinkede redningshelikoptre og færre kystvaktskip lengst nord er årsaken.

– Vi klarer ikke å være på alle stedene det er ønskelig at vi skal være til stede, sier Olsen.

Steve Olsen, nestkommandør i Kystvakten, er bekymret for beredskapen i nord. Foto: Ane Høyem / NRK

Bruker ett døgn

Han viser blant annet til området rundt Bjørnøya som eksempel.

– Med helikopter om bord har vi en ganske stor aksjonsradius. Uten et helikopter, vil vi bruke ett døgn til området rundt Hopen – og ett døgn tilbake. Det kunne vi brukt et par timer på med et helikopter.

I desember 2014 ble de siste av Kystvaktens redningshelikoptre av typen Super Lynx pensjonert. Det er de nye NH90-helikoptrene med en langt større rekkevidde som skal erstatte den forrige.

Helikoptrene ble bestilt i 2001, med en planlagt levering senest 2008. Men fortsatt har ikke Kystvakta sett noe til de nye helikoptrene.

For fiskere i nord føles situasjonen kritisk.

– Myndighetene tar ikke sikkerheten vår på alvor, sier fisker Kurt Henry Nilssen.

– Det er ikke bra når dem som skal passe på havområdene, sier de ikke har ressurser nok. Det er «alarmmelding deluxe».

Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen (H) mener beredskapen på havet er god nok. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

Mener beredskapen er god

Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen (H) er uenig med nestkommandør Steve Olsen i Kystvakten.

– Vi har en veldig god beredskap i nord, mener Bakke-Jensen.

Han innrømmer likevel at den kan bli bedre.

– Når kystvakta viser til svekket beredskap, så er det fordi de har manglende helikopterkapasitet. Den forventer vi at skal forbedres for hvert år fremover nå.

Samtidig understreker forsvarsministeren at rederiene og skipperne av fiskebåtene selv har ansvar for å vurdere sikkerheten til havs.

– Vi vil aldri komme dit at vi har et kystvaktskip eller et redningshelikopter hengende over fiskebåtene. Det er alltid rederiene og skipperen selv som må ta vurderinger av sikkerheten til rederi og mannskap, sier Bakke-Jensen.