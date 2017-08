Kystvakta sleper nå hvalkadaver ut i Barentshavet

SISTE: Klokken 15:10 startet Kystvakta å slepe kadaveret bort.

Professor Audun Rikardsen Foto: Kristian Sønvisen Bye

Kadaveret ble oppdaget i morgentimene, da det drev sakte innover fjorden. Ved sjutiden lå det et par-tre hundre meter sørøst for Vadsøya, og ved lunsjtider hadde det tatt landkjenning på øya.

Den synlige delen av kadaveret ser ut til å være 12–15 meter langt. Dyret er en bardehval, bekrefter professor Audun Rikardsen ved Universitetet i Tromsø.

– Trolig er de en finnhval eller knølhval. Jeg holder en knapp på det første, men det er vanskelig å si når man ser bare deler av undersiden og ikke sveivene, hode eller hale, skriver Rikardsen om NRKs første bilde i morges.

Senere bilder viser at dyret mangler de lange sveivene som er typisk for knølhvalen.

Hvalen ble oppdaget i morges, da den fløt i fjorden noen hundre meter fra land. Foto: Knut-Sverre Horn / NRK

Ikke uvanlig

Hvalen kan ha lidd en naturlig død som følge av sykdom, men kan også ha kollidert med skip eller dødd fordi den har spist plast.

– Det er ikke uvanlig at man finner spermhvalkadavre som reker i land langs kysten av Nord-Norge, da disse hvalene ofte flyter på grunn av mye olje i hodet. Bardehvalene synker ofte, men kan også flyte dersom de er ekstra feite, har luft i lungene når de dør eller blir liggende grunt slik at vanntrykket ikke klarer å «trykke sammen» gassen som oppstår i magen en stund etter at hvalen har dødd, forklarer Rikardsen.

Svartbaken holdt festmåltid på kadaveret. Foto: Knut-Sverre Horn / NRK

Kystvakta varslet

Råtnende hvaler kan bli et problem når de driver i land. Kadaveret på Vadsøya har ingen særlig sterk lukt, men kystvaktskipet «Farm», som nå ligger i Kirkenes, vil uansett taue den ut i løpet av dagen.

Det sier vaktsjef og takkeloffiser Kim-Daniel Nilsen på KV «Farm». Kystvakta har lang erfaring i å håndtere døde hvaler.

– Stort sett sleper vi dem langt til havs. Så blir de tatt av vær og vind, går i oppløsning etter hvert og synker.

– Hvor langt må de slepes for ikke å reke i land igjen?

– Det kommer an på strøm og vind, men en plass mellom 15 og 30 nautiske mil bruker å holde, litt avhengig av hvor man er.