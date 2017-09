Kysten etablerer seg i Oslo

– Vi er opptatt av å påvirke fiskeri og kystpolitikken i den retning vi mener er riktig, sier Arne Pedersen, leder av Kystfiskarlaget.

Leder i Kystfiskarlaget, Arne Pedersen, vil ta fiskeri og kystpolitikken i en ny retning. Samarbeidet med Fiskekjøpernes Forening og Natur og Ungdom skal bidra til det. Foto: Nils Henrik Måsø / NRK

For lederen i Kystfiskarlaget er målet med samarbeidet å bli en tydelig stemme i fiskeridebatten nasjonalt.

Arne Pedersen opplever at den kompetansen de tre organisasjonene sitter inne med, er etterspurt. Derfor er det viktig å komme nærmere der de store beslutningene tas, mener han.

– Med et Oslokontor vil vi komme nærmere beslutningstakere, direktorat og departement. Vi tror at det er viktig for oss og for kysten å få komme inn med våres innspill direkte, og gjennom personlige relasjoner, sier Arne Pedersen.

Historisk samarbeid

Samarbeidet mellom Norges Kystfiskarlag og Fiskekjøpernes Forening er historisk. Dette er første gang fangst- og mottakerleddet i Norge, etablerer et slikt samarbeid. Tradisjonelt har de to motstridende interesser.

Leder i Fiskekjøpernes Forening Steinar Eliassen, sier i en pressemelding at de ser seg best tjent med å stå sammen, mot en fiskeripolitikk som han mener gradvis svekker fiskeriavhengige kystsamfunn.

Leder i Fiskekjøpernes Forening Steinar Eliassen, mener de best tjent med å stå sammen Kystfiskarlaget for å få sterkere gjennomslagskraft.

– Vi vil arbeide for å vise at samarbeid mellom fangst- og mottakerledd, og samfunnet rundt, er det som tjener landet best. Dette i motsetning til dagens politikk som gir kortsiktig profitt i fangstleddet, uten at det tas noe samfunnsansvar videre i verdikjeden, sier leder i Fiskekjøpernes Forening Steinar Eliassen.

Arne Pedersen mener at den interessekonflikten som ligger i at fiskeren ønsker høyest mulig pris, mens fiskekjøperne ønsker lavest mulig pris, tar Råfiskelaget seg av.

– Samarbeidet mellom organisasjonen handler om norsk fiskeripolitikk. Der vi har felles interesse i å skape flere arbeidsplasser på land, basert på fisk, sier han.

– Glad for å tale kystens sak i Oslo

Arne Pedersen er fornøyd med at Natur og Ungdom er med i dette samarbeidet. Han mener samarbeidet med organisasjonen er naturlig, fordi Norges forpliktelser for en mer miljøvennlig verden, også gjelder fiskeflåten.

Leder i Natur og Ungdom, Ingrid Skjoldvær, vil arbeide med fiskeripolitikk fra Oslo. Foto: Amanda Iversen Orlich

– Natur og Ungdom har lenge jobbet for å fremme miljøinteresser i fiskeripolitikken. Med den kompetansen vi etablere i Oslo danner vi et godt grunnlag for å gå inn i fremtiden med tanke på det grønne skiftet, sier Arne Pedersen.

Leder i Natur og Ungdom, Ingrid Skjoldvær, tror samarbeidet vil øke interesser og forståelsen for det som skjer i fiskerinæringen.

– Vi veldig glade for å kunne være med å tale kystens sak i hovedstaden. Fiskeridebatten er komplisert og vanskelig å forstå. Gjennom dette samarbeidet vil vi ta fiskeridebatten tilbake, og sørge for at ungdommens interesser blir tatt på alvor, sier leder i Natur og Ungdom, Ingrid Skjoldvær.