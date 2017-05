Kvinnelige yrkesfiskere samlet til historisk møte

– Vi har snakket mye om rekruttering, det å få flere kvinner inn i næringa, og det å kunne tråkke en sti for dem som kommet etter oss, sier Trude Halvorsen.

Hun er hjernen bak Forum for kvinnelige yrkesfiskere, som nå har hatt sitt aller første møte.

I Norge i dag er det 11.000 registrerte yrkesfiskere. Kun 270 av dem er kvinner. Halvorsen sier forumet vil jobbe for å rekruttere flere kvinner til fiskeryrket. De vil også jobbe for å bedre kvinners rettigheter i dette yrket.

– Jeg var ikke klar over hvor hardt og brutalt det har vært for en god del kvinnelige yrkesfiskere. Vi har fått hørt historier som er helt horrible. Det er jenter som sitter med opplevelser som ikke hører hjemme i 2017, så det er en vei å gå, sier Halvorsen.

Trude Halvorsen er initiativtaker til forumet og sier til NRK at kvinner kan bidra like mye i fiskeryrket som det menn kan. Foto: André Bendixen / NRK

Ble møtt med kvinnediskriminering

Blant kvinnene i forumet er Sandra Andersen Eira. Tidligere har hun fortalt historien om sitt møte med fiskeryrket, og om hvordan hun ble møtt med kvinnediskriminering.

– Da den saken kom ut var jeg ikke klar over at det fantes andre kvinnelige fiskere. Det er fint å se at det finnes mange av oss der ute, og at vi kan få til positive ting i lag, sier Sandra Andersen Eira.

Hun håper kvinneforumet blir en stemme som jobber for å få kvinners rettigheter på plass.

Sandra Andersen Eira fikk massiv respons etter at hun tidligere i år sto fram å fortalte om hverdagen som kvinnelig fisker. Foto: André Bendixen / NRK

– Det jeg håper kommer ut av forumet er å sikre næringen framover for kvinnelige fiskere og for dem som vil inn i yrket. At vi blir en stemme som jobber for å få kvinners rettigheter på plass.

Fiskarlaget positiv til forumet

Kampen for kvinner i et mannsdominert yrke er viktig mener Norges Kystfiskarlag.

– Det går en del myter om damer og fiske og alt det her. Og hvis man vedlikeholder det så blir det slitsomt for dem det gjelder om bord, sier leder Arne Pedersen.

Pedersen tror det nye forumet kan få fram hva som må endres for at flere kvinner skal velge fiskeryrket.

Arne Pedersen er leder av Norges Kystfiskarlag og tror det kvinnelige forumet vil være viktig i et mannsdominert yrke. Foto: Dan Robert Larsen / NRK

– Jeg tror det er forståelse for at kvinner ønsker å kjempe for sine interesser, og jeg mener at vi i Kystfiskarlaget er oppmerksom på utfordringene kvinnene har i dette yrket, sier Arne Pedersen.

Disse utfordringene skal forumet bidra til å synliggjøre sier Trude Halvorsen.

– Det er mange som sitter alene og som ikke kjenner til andre. Vi ønsker å strekke ut ei hånd, og si fra at det går fint å ta opp telefonen om man ønsker, sier Halvorsen.