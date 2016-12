Kvalsund eller Ráhkkerávju - eller begge deler

– Det er lenge siden jeg meldte meg inn i samemanntallet, noe jeg gjorde for å styrke egne bånd til min samiske ætt som er viktig å ta vare på. Så ja, jeg er for dette, sier Wikstrøm, som representerer Arbeiderpartiet.

Kvalsund er en av kystkommunene med det største innslaget av sjøsamiske slekter i Finnmark. Likevel har innbyggerne valgt å utelukkende forholde seg til den norske skrivemåten, og ikke den samiske, som er Ráhkkerávju.

Vil ha politisk vedtak

Kvalsund-ordfører Terje Wikstrøm mener det er på høy tid med tospråklige skilt i sjøsamekommunen. Foto: Liv Inger Somby / NRK

– Jeg vet at man tidligere har diskutert disse problemstillingene uten at det har resultert i noe konkret. Derfor er det absolutt noe vi bør ta tak i, og en sak jeg ønsker å få til politisk behandling for kommunens folkevalgte, sier Wikstrøm.

Utspillet kommer få dager etter at Harstad vedtok tospråklige skilt. Wikstrøm har tro på at Kvalsund vil følge i Troms-kommunens fotspor.

– Nå skal man aldri forskuttere politiske vedtak, men jeg anser det for sannsynlig at vi ender opp på samme løsning. Samtidig må vi ha sammenslåingen med Hammerfest bak øret, og her blir det nok en diskusjon etter hvert, sier han.

Kan gjelde også Hammerfest

Varaordfører i Hammerfest, Marianne Sivertsen Næss er positiv til utspillet fra nabokommunen. Foto: Allan Klo / NRK

Tidligere i år ble det flertall for å slå sammen Hammerfest og Kvalsund. Varaordfører i Hammerfest, Marianne Sivertsen Næss (Ap), mener utspillet fra nabokommunen er positivt.

– Så langt har ikke dette vært aktuelt for Hammerfest. Om det derimot blir en sammenslåing med Kvalsund også vi måtte vurdere dette, sier hun.

For øvrig, den samiske skriveformen for Hammerfest er Hámmárfeastta.

Vil ha sjøsamisk skriveform

Forfatter Marion Palmer fra Kvalsund er glad for utspillet fra kommunens ordfører.

– Det er jo veldig bra, og vil kunne synliggjøre det samiske opphavet i Kvalsund. Store deler av befolkingen som bor her er av sjøsamisk opprinnelse, sier hun.

Marion Palmer er selv sjøsame. - Hvis det skal skiltes på samisk må man ta seg tid til å finne ut hva de forskjellige stedene heter. På den måten kan vi få fram den sjøsamiske skriveformen, sier hun. Foto: Piera Balto / NRK Sápmi

Samtidig understreker hun betydningen av å få det endelige resultatet så korrekt som mulig.

– Hvis det skal skiltes på samisk må man ta seg tid til å finne ut hva de forskjellige stedene heter. På den måten kan vi få fram den sjøsamiske skriveformen, sier Palmer.