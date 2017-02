Kritisk til Støre

Jan Tore Sanner (H) frykter Arbeiderpartiet vil reversere så mange reformer at statsrådsposten hans må erstattes med en reverseringsminister dersom de rødgrønne vinner valget. Kritikken kommer blant annet etter at Jonas Gahr Støre åpnet for å reversere eventuelle kommune- og fylkessammenslåinger.