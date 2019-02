Kritisk til protestene fra «søringene»: – De som er motstandere, har ikke noe her å gjøre

– Hvem er de aller fleste? De er i hvert fall ikke her i Kvalsund. Her er de fleste for Nussir, sier Randi Solli Pedersen (Ap) om de som er mot gruveetableringen i Kvalsund.

Hun har sittet i kommunestyret i Kvalsund kommune siden 70-tallet, og Pedersen sitter også som leder i kommunens utviklingslag.

Den sterke motstanden mot Nussir sine planer blir ikke møtt med forståelse fra politikerne som har jobbet i lang tid for å skape nye arbeidsplasser i den fraflytningstruede bygda.

Ap-politikeren mener at folk som sier nei til gruveetableringen bor i andre deler av landet og i utlandet.

– De som er motstandere, har ikke noe her å gjøre, vil jeg påstå. De kommer aldri hit for å gjøre et arbeidstykke, for dem bare krangler og lager bråk rundt omkring, sier Pedersen.

Natur og Ungdom melder at flere tusen er villig til å bryte loven for å stoppe gruveplanene i Kvalsund. Foto: Tonje Sofie Eriksson

Sammenligner konflikten med Alta-saken

Mange som bor på bygda har de siste årene gitt uttrykk for avmakt til de som bor i sentrale strøk.

«Oslo-eliten» er blitt et begrep i distriktene. Mange mener at politikerne sitter i Oslo og bestemmer hvordan livet i bygda skal være.

I Kvalsund har lokalbefolkningen fått gruveønsket sitt oppfylt fra maktens korridorer på Stortinget. Men det miljøvernorganisasjoner og de mindre partiene som skaper frustrasjon i den lille bygda i Finnmark.

– Flertallet i kommunestyret i Kvalsund er på lag med regjeringen i denne saken, sier Jo Saglie, statsviter ved Institutt for samfunnsforskning.

Han sier at den politiske eliten dermed støtter lokaldemokratiet i denne saken.

Statsviteren mener derimot at i denne saken så går motsetningene litt på kryss og tvers både nasjonalt og lokalt.

– Det er en sak som på mange måter fører tankene tilbake til Alta-saken. Her var det samme motsetninger. Regjeringen og stortingsflertallet og lokalt var man enige. Samtidig som det samiske og miljøbevegelsene protesterte.

– De som er motstandere av gruva har ikke noe her å gjøre, vil jeg påstå. De kommer aldri hit for å gjøre et arbeidstykke, for dem bare krangler og lager bråk rundt omkring, sier Pedersen. Foto: Kai Erik Bull / NRK

Koker ikke kaffe til demonstrantene

Kvalsundværingen Anne Antonsen ønsker også gruveetableringen velkommen. Hun ønsker arbeidsplasser og nytt liv i Kvalsund.

Antonsen mener at de som er mot Nussir sine planer ikke vet hvordan det er å bo og leve i en fraflytningstrua bygd.

– Jeg synes de godt kunne tatt turen opp og bodd her i en måneds tid og blitt kjent med området, sier Antonsen.

På spørsmål om hun kommer til å invitere framtidige demonstranter på kaffe, så er svaret at det nok ikke er så sannsynlig.

– Det kan jo være at jeg tar turen for å se hvem disse raringene er, sier Antonsen.

Det er planer om et sjødeponi i Repparfjorden om det blir gruvevirksomhet i Kvalsund. Foto: Allan Klo / NRK

Utviklingen må gå videre

I hovedsak er motstanderne av gruvedrift ved Nussir imot etableringen av sjødeponi i Repparfjorden.

Anne Antonsen mener at dagens behov i verden er annerledes enn sist det var gruvevirksomhet i Kvalsund på 70-tallet.

Hun er klar på at man må bidra, slik at utviklingen av samfunnet kan gå videre, for kobberet i Kvalsund skal brukes i elektronikk som alle bruker i dag.

– Man trenger det, selv om det bare er en liten brøkdel, sier Antonsen.