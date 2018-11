Kritisk til at Otto Jespersen oppfordrer til hærverk: – Jeg ble forbannet

– Jeg ble forbannet. Det er så unødvendig med hærverk, sier Dan Roger Karlsen.

Han viser frem postkassen sin. Postkassen han skulle sjekke denne uken for å hente avisen. Den var fylt med byggeskum.

– Rampestreker er en ting, men hærverk er noe annet. Jeg var ikke snill da jeg var liten, men jeg ødela ikke ting som de gjør i programmet til Otto Jespersen, sier Dan Roger Karlsen om hendelsen.

Foto: Privat

Han legger skylden på en scene fra humorprogrammet «Otto har fått nok». Den er publisert på Youtube og heter «Her tar Otto med seg «kidsa» for å gjøre hærverk».

Her oppfordrer Otto Jespersen barn til å tømme naboenes søppeldunker og fylle byggeskum i postkassene. I videoen demonstrerer han, sammen med tre 11-åringer, hvordan man kan gjøre det.

– Det var faktisk min idé. Jeg er faktisk litt stolt av at den var så effektiv, at ungdom tydeligvis har tatt det til seg, sier Otto Jespersen selv til NRK.

I en av episodene i TV 2-programmet «Otto har fått nok» viser Otto Jespersen tre 11-åringer hvordan man kan gjøre rampestreker. Han tok et oppgjør med at dagens barn og unge sitter for mye foran en skjerm i dag. Litt pøbelstreker og hærverk er noe som dagens ungdommer bør gjøre mer av, mener han i programmet. Foto: Espen Solli / TV 2

Mindre skjerm, mer hærverk

Årsaken til oppfordringen er at dagens barn og unge bruker mye tid foran dataskjermen. Jespersen frykter derfor at hærverk og rampestreker vil gå i glemmeboken.

– Det er jo hyggelig å ha en oppdragende effekt på dagens ungdom, sier Jespersen, med et glimt i øyet.

Like fornøyd er ikke huseier Dan Roger Karlsen som selv fikk smake på «oppdragelsen».

– Det er mye annet å gjøre ute enn hærverk. Rampestreker er greit, men ikke hærverk, sier han.

Cecilie Torvik, høgskolelektor ved Politihøgskolen, er heller ikke særlig optimistisk.

– Dette er ikke noe særlig godt forslag. Det er jo ikke en slik oppførsel vi vil at ungdom skal ha. Man kunne kanskje funnet på noe annet, som var gøy og spennende.

Dan Roger Karlsen mener at skadeverk på andres eiendom er en grense som ikke bør krysses når barn og unge vil få seg litt spenning i hverdagen. Foto: Kristin Forland / NRK

– Ikke akseptert

Hva som skiller en rampestrek fra hærverk er vanskelig å si. Torvik mener at det er en skjønnsmessig vurdering som bør legges til grunn når slike ting skjer.

Det handler blant annet om hvor mange ganger det skjer og alvorlighetsgraden i det. Blir det for heftig bør politiet kontaktes.

Torvik oppfordrer uansett foreldre om å snakke med barna sine om de bedriver denne typen «fritidsaktiviteter».

– Som forelder ville jeg reagert på det. Jeg ville tatt det opp med ungdommen og vært tydelig på at det ikke er akseptert. Så ville jeg også fulgt litt ekstra med, sier Torvik.

Otto Jespersen viser til at dette er et innslag i et humorprogram og en sak man ikke bør ta for langt.

– Det var et morsomt innslag på TV som noen tydeligvis tok alvorlig, sier han.