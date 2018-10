Kritisk til at 15-åringer rekrutteres til forsvaret: – Soldater trenes til å drepe

– Militæret baserer seg på at soldater blir trent til å drepe, og selv å unngå å bli drept, sier Haakon Aamlid.

Det er årsaken til at han reagere så sterkt på Forsvarets ungdomsskoleturné i Finnmark tidligere denne måneden.

– Barn skal ikke involveres i det krigerske spillet, sier Haakon Stiff Aamlid.

– Myndige voksne får selv velge hva de vil bruke tiden til, men jeg mener barn bør skjermes fra dette, sier Aamlid om rekrutteringskampanjen.

LES OGSÅ: Forsvaret trenger soldater i Finnmark – starter rekrutteringen i ungdomsskolen

Informerer om karrieremuligheter

Tidligere har Forsvaret kun besøkt videregående skoler i Nord-Norge, men i år hadde de valgt en annen strategi.

Behovet for flere soldater er stort. Derfor reiser Forsvaret rundt og gjør seg attraktive for 10.-klassinger i Finnmark, og de ser gjerne at de unge velger en yrkesrettet utdanning.

Det er soldater med denne bakgrunnen som Forsvaret kommer til å trenge enda flere av i framtiden.

– Vi er avhengig av å starte siste året på ungdomsskolen. Det har litt å si hvilken retning de skal velge på videregående skole. Ved å informere om mulighetene vi har etter videregående skole, kan vi hjelpe dem å ta de riktige valgene, sier talsperson i Forsvaret og orlogskaptein Per-Thomas Bøe.

Talsperson i Forsvaret, Per-Thomas Bøe. Foto: Torgeir Haugaard

Heimevernet i Finnmark har over lengre tid har hatt stort frafall. I tillegg er det behov for militært personell til kompaniene som nå bygges opp på Garnisonen i Sør-Varanger og i Porsanger.

Barn bør skjermes

Aamlid mener det skjer mye annet i militæret enn å krige, men at denne typen rekruttering prinsipielt er feil.

Han er klar på at en slik type rekruttering bør starte på et senere tidspunkt i de unges liv.

– Jeg reagerer sterkt på at barn blir rekruttert, for barn skal ikke involveres i det krigerske spillet.

Det er flere ulike oppgaver som Forsvaret behøver løst i framtida, og de ønsker gjerne at folk med en yrkesfaglig bakgrunn velger en karriere hos dem. Foto: Preben Aursand / GSV

Møter reflekterte og engasjerte 15-åringer

Forsvaret er klar på at de har tatt hensyn til at det er ungdomsskoleelever de har snakket med.

Bøe sier hans kollegaer har opplyst elevene om hva Forsvaret er, og blant annet trukket fram den lovfestede verneplikten i Norge.

– Vi snakker om hvem som lager lover, regler, demokrati og stemmerett, sier Bøe, som legger til at elevene blir engasjert når de tar opp denne tematikken.

– De reflekterer over at det ikke er en naturlov at vi har de rettighetene som vi har i Norge.