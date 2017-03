Kritiserer «Muitte mu»: – Prostituerer den samiske kulturen

– Jeg synes det er respektløst at man går løs på joiken på den måten ved at man kommersialiserer den, sier Håkon Isak Vars fra Kautokeino.

Han er selv med i en joikeforening i Kautokeino som skal ivareta og gjøre joik mer synlig i samfunnet. Men måten tv-programmet på NRK framstiller joiken har han lite til overs for.

– På en måte kan man si at man prostituerer den samiske kulturen for et øyeblikks nytelse og berømmelse, sier Vars.

I programserien «Muitte mu – Husk meg» skal seks norske artister lære seg en vokalteknikk de ikke behersker fra før, nemlig joik.

Vil ha samiske artister

I tv-programmet «Muitte mu – Husk meg» møter vi seks norske artister som alle skal lære seg å joike.

Håkon Isak Vars fra Kautokeino reagerer på at norske artister utfører joiken på tv i programmet «Muitte mu – Husk meg».

Spesielt første episode fikk mye oppmerksomhet, da Elisabeth Andreassen laget en joik til sin ektemann Tor som døde brått tre uker etter hun fremførte den for han.

Håkon Isak Vars fra Kautokeino reagerer derimot på at norske artister utfører joiken på tv.

– At man skal lære noen som ikke er same å joike, som ikke har peiling på joik, reagerer jeg på. Det de lærer der er bare hvordan man skal lage lyder, sier Vars og føyer til:

– Man skulle heller hatt et konsept hvor man bruker samer som joiker og frembringer sin egen kultur. Dette programmet gir jo et bilde av at den samiske kulturen ikke er akseptert før noen norske har akseptert det som kultur.

Tuva Syvertsen fra bandet Valkyrien Allstars lærte mye om å takle forskjellige sjangere i Stjernekamp, derfor våget hun seg inn i joikens verden sammen med Frode Fjellheim.

Ole Rune Hætta fra NRK Sápmi sier de godt kunne hatt med samiske artister, men at poenget med hele programmet da ville ha vært borte.

– Målgruppa for programmet er jo strengt tatt det norske publikum, fordi målet er å gjøre joik til noe kjent og avmystifisere den. En norsk artist som skal lære seg joik, er dermed en fin inngang til samisk kultur, sier Hætta som er redaktør for programmet.

– Jeg mener at det de norske artistene gjør ikke er noe spesielt annerledes enn det samiske artister har gjort – nemlig å blande musikk og joik, sier Hætta.

– Underholdning framfor kultur

Vars mener programmet kommersialiserer kulturen hans.

Ole Rune Hætta fra NRK Sápmi er redaktør for tv-programmet.

– Det har vært en litt lettvint måte å lage lørdagsunderholdning på – og det på bekostning av samisk kultur.

Men Hætta fra NRK Sápmi mener de ikke behandler joik på noe lettvint måte.

– Målet med programmet er å gjøre det mer tilgjengelig både for store og små. Vi har jo samme mål som Vars og joikeforeninga har, nemlig å synliggjøre joiken.

Han mener det er på tide at joiken blir mer tilgjengelig for folk.

– Jeg er sikker på at det ikke for mange joikere i Finnmark.