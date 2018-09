Prisen på døgnkort i et utvalg elver fra øst til vest i fylket i 2018.

Komagelva i Vardø:

140 for medlemmer, 300 for finnmarkinger, 400 for søringer, 500 for utlendinger.

Vestre Jakobselv i Vadsø:

200 for lokale medlemmer, 400 for finnmarkinger, 520 for søringer, 520 for utlendinger. (Sesongkort for medlemmer bosatt i kommunen 1800. Begrenset kortsalg til folk utenfra fylket.)

Kongsfjordelva i Berlevåg:

190 for medlemmer, 300 for kommunenes innbyggere, 380 for finnmarkinger, 560 for søringer, 680 for utlendinger

Børselva i Porsanger:

270 for kommunens innbyggere, 320 for finnmarkinger, 530 for søringer, 590 for utlendinger.

Stabburselva i Porsanger:

200 for finnmarkinger, 425 for søringer, 650 for utlendinger.

Repparfjordelva i Kvalsund:

300 for finnmarkinger, 500 for søringer, 600 for utlendinger.